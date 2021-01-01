У Луцькому районі створять нові ліси. ВІДЕО

У Луцькому районі, як і на Волині загалом, збільшуватимуть площу лісів в рамках реалізації проєкту «Зелена країна» на виконання указу Президенту про заліснення лісів. Згідно з проєктом, в Україні планують висадити 1 мільярд дерев за 3 роки та протягом 10 років створити 1 мільйон гектарів нових лісів.Як це реалізувати на практиці – говорили на нараді голови Волинської обласної радиз лісівниками, головами районних рад та громад. Участь у нараді взяли голова Луцької районної радита його радник, повідомляє Луцька райрада.Як розповів начальник обласного управління лісомисливського господарства, в масштабах Волині треба висадити 115 мільйонів нових дерев та відвести додатково 20 тисяч гектарів під заліснення.«Якщо висаджування дерев лісівники готові взяти на себе, то розширити лісовий фонд – завдання місцевих громад. Для цього потрібно відвести площі та надати статус лісів тим площам, які фактично ними є», - наголосив головний лісівник області.На думку радника голови райради Юрія Ройка, потенціал для реалізації такої масштабної програми заліснення України більш ніж достатній.«На минулому тижні ми з народним депутатомта головою Луцької районної ради Олександром Омельчуком перебували з робочою поїздкою в Мар’янівській громаді. Мали можливість оглянути майже 100 гектарів самосійних лісів. Вони безбожно розкорчовуються! А там дерева 20-25-річного віку. Хтось собі вирішив не просто розкорчувати під ведення сільського господарства, а просто цей ліс зрубати», - розповів Юрій Ройко.За його словами, для програми заліснення треба мати правовий механізм її реалізації. Для цього треба, щоб Верховна Рада якнайшвидше прийняла в цілому законопроект №5650 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження лісів». В липні цей законопроект прийнятий у першому читанні. «За» - 301 голос.«Цей законопроект не тільки запроваджує механізм збереження самостійних лісів, а й спрощує передачу земель під лісорозведення, нівелює ризики заподіяння шкоди природним екосистемам під час лісовідновлення. Крім того, у законопроекті закладається правове підґрунтя для реалізації амбітних цілей по збільшенню площі лісів», - сказав радник голови районної ради.За результатами наради вирішили підготувати спільне звернення до депутатів Верховної Ради пришвидшити внесення змін до законодавства щодо збереження лісів; передати на облік держлісгоспів безгосподарні лісові масив; клопотати про передачу невикористовуваних площ з державного підприємства «Гріненерго» до державних лісогосподарств або ж вилучити їх у судовому порядку; провести інвентаризацію самозаліснених земель.