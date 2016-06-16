До колективу волинських прикордонників прибули майже пів сотні новобранців
Сьогодні, 11:37
Майже півсотні військовослужбовців строкової служби призову «Весна 2021» прибули учора, 2 вересня, для проходження служби до 6 прикордонного Волинського загону.
Про це повдіомляє пресслужба прикордонного загону.
Упродовж місяця у Кінологічному навчальному центрі Держприкордонслужби хлопці отримували необхідні для виконання службових обов’язків теоретичні знання та практичні навички. Там новобранці пройшли первинну підготовку і присягнули сумлінно й чесно виконувати військовий обов’язок.
Частина строковиків, серед яких дев'ять кінологів з розшуковими собаками, уже направлені в прикордонні підрозділи. Невдовзі вони будуть виконувати завдання з охорони українсько-польського та українсько-білоруського кордону. Та спершу молоде поповнення ознайомлять зі специфікою ділянки відповідальності та основними загрозами, притаманними західному рубежу. Також з новобранцями проведуть необхідні інструктажі та практичні заняття.
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Про це повдіомляє пресслужба прикордонного загону.
Упродовж місяця у Кінологічному навчальному центрі Держприкордонслужби хлопці отримували необхідні для виконання службових обов’язків теоретичні знання та практичні навички. Там новобранці пройшли первинну підготовку і присягнули сумлінно й чесно виконувати військовий обов’язок.
Частина строковиків, серед яких дев'ять кінологів з розшуковими собаками, уже направлені в прикордонні підрозділи. Невдовзі вони будуть виконувати завдання з охорони українсько-польського та українсько-білоруського кордону. Та спершу молоде поповнення ознайомлять зі специфікою ділянки відповідальності та основними загрозами, притаманними західному рубежу. Також з новобранцями проведуть необхідні інструктажі та практичні заняття.
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