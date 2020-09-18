У центрі Луцька – затори через перекриття руху транспорту





Про це йдеться у розпорядженні Луцького міського голови Ігоря Поліщука від 3 вересня.



Призупинили руху транспорту за таким маршрутом: проспект Волі, 13, Театральний майдан, вулиця Винниченка, проспект Василя Мойсея, меморіальний комплекс «Вічна Слава», та під час покладань квітів до пам'ятників, пам'ятних знаків за маршрутом ходи з 11.00 до 13.30.



Як повідомляє видання



Нагадаємо, сьогодні, 3 вересня, відбувається інавгураційне відкриття 2021–2022 навчального року у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.



Фото - ІА "Конкурент"

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