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У центрі Луцька – затори через перекриття руху транспорту

У центрі Луцька – затори через перекриття руху транспорту
У центрі Луцька призупинили рух транспорту через проведення урочистої ходи та інавгураційних заходів Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Про це йдеться у розпорядженні Луцького міського голови Ігоря Поліщука від 3 вересня.

Призупинили руху транспорту за таким маршрутом: проспект Волі, 13, Театральний майдан, вулиця Винниченка, проспект Василя Мойсея, меморіальний комплекс «Вічна Слава», та під час покладань квітів до пам'ятників, пам'ятних знаків за маршрутом ходи з 11.00 до 13.30.

Як повідомляє видання "Конкурент", у зв'язку з перекриттям руху в центрі Луцька виникли затори. Патрульні автомобілі стоять на проспекті Волі, увесь транспорт, включаючи громадський, вимушений розвертатися або ж стояти у заторах.

Нагадаємо, сьогодні, 3 вересня, відбувається інавгураційне відкриття 2021–2022 навчального року у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.

Фото - ІА "Конкурент"

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Теги: перекриття руху, Луцьк, ВНУ, посвята
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