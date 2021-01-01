На Волині в ДТП потрапив автокран. ФОТО





Про це пише



Подія трапилася на перехресті вулиць Ковельської та Шевченка.



У легковика механічні пошкодження. На місці працювала поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 9:30 3-го вересня у Володимирі трапилася ДТП за участю спецтехніки та легкового авто.Про це пише БУГ. Подія трапилася на перехресті вулиць Ковельської та Шевченка.У легковика механічні пошкодження. На місці працювала поліція.

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