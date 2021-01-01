На Волині в ДТП потрапив автокран. ФОТО
Сьогодні, 11:52
Близько 9:30 3-го вересня у Володимирі трапилася ДТП за участю спецтехніки та легкового авто.
Про це пише БУГ.
Подія трапилася на перехресті вулиць Ковельської та Шевченка.
У легковика механічні пошкодження. На місці працювала поліція.
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Про це пише БУГ.
Подія трапилася на перехресті вулиць Ковельської та Шевченка.
У легковика механічні пошкодження. На місці працювала поліція.
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