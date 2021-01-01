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На Волині в ДТП потрапив автокран. ФОТО

На Волині в ДТП потрапив автокран. ФОТО
Близько 9:30 3-го вересня у Володимирі трапилася ДТП за участю спецтехніки та легкового авто.

Про це пише БУГ.

Подія трапилася на перехресті вулиць Ковельської та Шевченка.

У легковика механічні пошкодження. На місці працювала поліція.
На Волині в ДТП потрапив автокран. ФОТО
На Волині в ДТП потрапив автокран. ФОТО


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Теги: Волинь, ДТП
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