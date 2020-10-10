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4 вересня ПриватБанк призупиняє роботу

4 вересня ПриватБанк призупиняє роботу
Починаючи з 7:00 ранку 4 вересня, обслуговування карток банку, Приват24 та мережа самообслуговування працюватимуть у звичайному режимі.

Про це повідомляє пресслужба банку.

ПриватБанк проведе планові роботи з модернізації
свого процесингового центру, яка дозволить банку обробляти зростаюче число транзакцій і гарантувати надійну роботу в високий сезон купівельної активності.

Черговий етап модернізації процесингу запланований на 4 вересня 2021 року. Як завжди, банк проведе їх у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій і відпочивають.

У період проведення робіт 4 вересня з 01-00 і до 06-00 годин ранку, банк короткочасно призупинить проведення транзакцій картками, роботу Приват24 для фізичних осіб і Приват24 для бізнесу.

Під час технологічної паузи пройдуть і регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку.

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Теги: Приватбанк
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