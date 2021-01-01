У Боратинську громаду закуплять контейнери для сміття

Луцька районна рада сприятиме закупівлі контейнерів для роздільного збору сміття у Боратинській громаді. Про це стало відомо під час зустрічі народного депутата, голови Луцької райрадита радника головиіз очільником Боратинської громадиПро це йдеться на сайті райради.«Ми придбали у громаду новий сміттєвоз, у нас є техніка, але не вистачає лише контейнерів для збору сміття», - повідав про проблему Боратинський сільський голова.Юрій Ройко, як голова комісії з питань екології Волинської обласної ради, розповів, що саме зараз формуються пропозиції до переліку природоохоронних заходів, які будуть фінансуватися у наступному році із екологічного обласного фонду.«Планові надходження до природоохоронного фонду – близько 5 мільйони гривень. У нас є проблема освоєння коштів природоохоронного фонду, я вкотре нагадую, у 2020 році кошти освоєно всього на 64%. Тому в першу чергу ми будемо працювати із тими громадами, які фінансово спроможні, а Боратинська громада є такою і до її пропозиції будемо враховувати», - сказав Юрій Ройко.