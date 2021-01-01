У Боратинську громаду закуплять контейнери для сміття
Сьогодні, 20:18
Луцька районна рада сприятиме закупівлі контейнерів для роздільного збору сміття у Боратинській громаді. Про це стало відомо під час зустрічі народного депутата Вячеслава Рубльова, голови Луцької райради Олександра Омельчука та радника голови Юрія Ройка із очільником Боратинської громади Сергієм Яручиком.
Про це йдеться на сайті райради.
«Ми придбали у громаду новий сміттєвоз, у нас є техніка, але не вистачає лише контейнерів для збору сміття», - повідав про проблему Боратинський сільський голова.
Юрій Ройко, як голова комісії з питань екології Волинської обласної ради, розповів, що саме зараз формуються пропозиції до переліку природоохоронних заходів, які будуть фінансуватися у наступному році із екологічного обласного фонду.
«Планові надходження до природоохоронного фонду – близько 5 мільйони гривень. У нас є проблема освоєння коштів природоохоронного фонду, я вкотре нагадую, у 2020 році кошти освоєно всього на 64%. Тому в першу чергу ми будемо працювати із тими громадами, які фінансово спроможні, а Боратинська громада є такою і до її пропозиції будемо враховувати», - сказав Юрій Ройко.
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Про це йдеться на сайті райради.
«Ми придбали у громаду новий сміттєвоз, у нас є техніка, але не вистачає лише контейнерів для збору сміття», - повідав про проблему Боратинський сільський голова.
Юрій Ройко, як голова комісії з питань екології Волинської обласної ради, розповів, що саме зараз формуються пропозиції до переліку природоохоронних заходів, які будуть фінансуватися у наступному році із екологічного обласного фонду.
«Планові надходження до природоохоронного фонду – близько 5 мільйони гривень. У нас є проблема освоєння коштів природоохоронного фонду, я вкотре нагадую, у 2020 році кошти освоєно всього на 64%. Тому в першу чергу ми будемо працювати із тими громадами, які фінансово спроможні, а Боратинська громада є такою і до її пропозиції будемо враховувати», - сказав Юрій Ройко.
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