Волинянин здобув «золото» на Паралімпіаді в Токіо
Сьогодні, 13:05
Волинський спортсмен Серій Ємельянов на Паралімпійських іграх у Токіо виборов золоту нагороду у веслуванні на байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів.
Про це повідомили в Управлінні у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.
Серій Ємельянов випередив представника ПКР Леоніда Круглова на 0.1 секунди.
Це друга золота медаль, здобута Сергієм Ємельяновим на Паралімпійських іграх. Першу свою нагороду спортсмен виборов на наймасштабніших світових іграх у Ріо-де-Жанейро в 2016 році.
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Про це повідомили в Управлінні у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.
Серій Ємельянов випередив представника ПКР Леоніда Круглова на 0.1 секунди.
Це друга золота медаль, здобута Сергієм Ємельяновим на Паралімпійських іграх. Першу свою нагороду спортсмен виборов на наймасштабніших світових іграх у Ріо-де-Жанейро в 2016 році.
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