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Одні з найбільших у світі гризунів: у Луцькому зоопарку – нові мешканці. ФОТО

Одні з найбільших у світі гризунів: у Луцькому зоопарку – нові мешканці. ФОТО
Колекція Луцького зоопарку поповнилася новими мешканцями - це мара пантагонська.

Про це інформують на сторінці зоопарку.

Це – один із чотирьох найбільших гризунів на планеті, повідомляють працівники звіринця.

Трійко мар прибули до Луцького зоопарку на перетримку із Харкова. Оскільки там нині триває масштабна реконструкція.

"І ми просто не могли не скористатися можливістю показати лучанам тварин, які досі не були у нас представлені. Тож наші співробітники знайшли можливість надати вільні площі тимчасовим мешканцям, - зазначили працівники зоопарку.

Окрім того, на перетримці із Харкова у зоопарку нині ще й сови-сипухи та верблюди.

Одні з найбільших у світі гризунів: у Луцькому зоопарку – нові мешканці. ФОТО
Одні з найбільших у світі гризунів: у Луцькому зоопарку – нові мешканці. ФОТО

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Теги: Луцький зоопарк, нові мешканці
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