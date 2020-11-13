Одні з найбільших у світі гризунів: у Луцькому зоопарку – нові мешканці. ФОТО
Сьогодні, 13:15
Колекція Луцького зоопарку поповнилася новими мешканцями - це мара пантагонська.
Про це інформують на сторінці зоопарку.
Це – один із чотирьох найбільших гризунів на планеті, повідомляють працівники звіринця.
Трійко мар прибули до Луцького зоопарку на перетримку із Харкова. Оскільки там нині триває масштабна реконструкція.
"І ми просто не могли не скористатися можливістю показати лучанам тварин, які досі не були у нас представлені. Тож наші співробітники знайшли можливість надати вільні площі тимчасовим мешканцям, - зазначили працівники зоопарку.
Окрім того, на перетримці із Харкова у зоопарку нині ще й сови-сипухи та верблюди.
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Про це інформують на сторінці зоопарку.
Це – один із чотирьох найбільших гризунів на планеті, повідомляють працівники звіринця.
Трійко мар прибули до Луцького зоопарку на перетримку із Харкова. Оскільки там нині триває масштабна реконструкція.
"І ми просто не могли не скористатися можливістю показати лучанам тварин, які досі не були у нас представлені. Тож наші співробітники знайшли можливість надати вільні площі тимчасовим мешканцям, - зазначили працівники зоопарку.
Окрім того, на перетримці із Харкова у зоопарку нині ще й сови-сипухи та верблюди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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