У Луцьку вночі затримали трьох п'яних водіїв: двоє відмовилися проходити освідування

Цієї ночі патрульні зафіксували порушення ПДР водіями АЗЛК 412, Ford Focus та ВАЗ 2109. Місця виявлення порушень — вулиця Івана Кожедуба, проспект Соборності, що у Луцьку, та автодорога Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне).Про це інформують у пресслужбі правоохоронців.Двоє водіїв, у яких виявили ознаки алкогольного сп’яніння, відмовилися від проходження огляду на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події та у медичному закладі.А керманич ВАЗ 2109 пройшов освідування на місці події у присутності двох свідків. Результат — 2,51 проміле, що в 12 разів перевищує допустиму норму.На кермувальників патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.