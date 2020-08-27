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У Луцьку вночі затримали трьох п'яних водіїв: двоє відмовилися проходити освідування

У Луцьку вночі затримали трьох п'яних водіїв: двоє відмовилися проходити освідування
Цієї ночі патрульні зафіксували порушення ПДР водіями АЗЛК 412, Ford Focus та ВАЗ 2109. Місця виявлення порушень — вулиця Івана Кожедуба, проспект Соборності, що у Луцьку, та автодорога Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне).

Про це інформують у пресслужбі правоохоронців.

Двоє водіїв, у яких виявили ознаки алкогольного сп’яніння, відмовилися від проходження огляду на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події та у медичному закладі.

А керманич ВАЗ 2109 пройшов освідування на місці події у присутності двох свідків. Результат — 2,51 проміле, що в 12 разів перевищує допустиму норму.
У Луцьку вночі затримали трьох п'яних водіїв: двоє відмовилися проходити освідування

На кермувальників патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.

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Теги: п'яні водії, Луцьк, патрульні
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