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У селі біля Луцька пенсіонер застрелив двох сусідських собак

У селі біля Луцька пенсіонер застрелив двох сусідських собак
Мешканець Луцького району посеред білого дня застрелив двох собак. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами).

Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.

Повідомлення про виявлення двох застрелених собак поліцейські отримали вчора, близько 18-ї години, з с. Брище.

Охоронці порядку встановили, що до злочину може бути причетним місцевий 66-річний мешканець. Постріли він здійснив з власної зареєстрованої гладкоствольної рушниці. Зброю та патрони до неї поліцейські вилучили. Собак, які належали його сусідам, відправили на дослідження.
У селі біля Луцька пенсіонер застрелив двох сусідських собак


Відомості зареєстрували в ЄРДР. Відповідно до законодавства, за такі дії передбачено від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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Теги: жорстоке поводження з тваринами, Волинь, поліція
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