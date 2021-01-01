У селі біля Луцька пенсіонер застрелив двох сусідських собак

Мешканець Луцького району посеред білого дня застрелив двох собак. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами).Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.Повідомлення про виявлення двох застрелених собак поліцейські отримали вчора, близько 18-ї години, з с. Брище.Охоронці порядку встановили, що до злочину може бути причетним місцевий 66-річний мешканець. Постріли він здійснив з власної зареєстрованої гладкоствольної рушниці. Зброю та патрони до неї поліцейські вилучили. Собак, які належали його сусідам, відправили на дослідження.Відомості зареєстрували в ЄРДР. Відповідно до законодавства, за такі дії передбачено від п’яти до восьми років позбавлення волі.