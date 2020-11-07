Назвали підприємців, які цьогоріч працевлаштували найбільше волинян

Склали ТОП-5 фізичних осіб-підприємців, які у 2021 році працевлаштували найбільше людей.Про це йшлося 3 вересня під час пресконференції очільника Волинського обласного центру зайнятостіЗа словами Романа Романюка, здебільшого в області підприємці працюють без найманих робітників, однак є й ті, хто навпаки має чимало найманих працівників. Цьогоріч найбільше людей – 45 – працевлаштував ФОП(Луцький район; оптова торгівля напоями).На другій сходинці – ФОП(Любомль; вантажний та автомобільний транспорт), завдяки якому роботу отримали 25 осіб.ФОП(Володимир-Волинський; постачання готових страв для подій) взяв на роботу 14 працівників, ФОП Петро Смолярчук (Володимир-Волинський; інший пасажирський наземний транспорт) – 11 людей, ФОП(Ратне; роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами та напоями) – 10 осіб.«Це яскраві приклади того, що підприємці наймають велику кількість працівників, мають хороші бізнеси, об’ємні напрямки діяльності і дають можливість людям працювати та заробляти кошти», - наголосив Роман Романюк.