Назвали підприємців, які цьогоріч працевлаштували найбільше волинян
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Склали ТОП-5 фізичних осіб-підприємців, які у 2021 році працевлаштували найбільше людей.
Про це йшлося 3 вересня під час пресконференції очільника Волинського обласного центру зайнятості Романа Романюка.
За словами Романа Романюка, здебільшого в області підприємці працюють без найманих робітників, однак є й ті, хто навпаки має чимало найманих працівників. Цьогоріч найбільше людей – 45 – працевлаштував ФОП Ігор Курілін (Луцький район; оптова торгівля напоями).
На другій сходинці – ФОП Володимир Латковський (Любомль; вантажний та автомобільний транспорт), завдяки якому роботу отримали 25 осіб.
ФОП Леонід Моргачов (Володимир-Волинський; постачання готових страв для подій) взяв на роботу 14 працівників, ФОП Петро Смолярчук (Володимир-Волинський; інший пасажирський наземний транспорт) – 11 людей, ФОП Іванна Патроняк (Ратне; роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами та напоями) – 10 осіб.
«Це яскраві приклади того, що підприємці наймають велику кількість працівників, мають хороші бізнеси, об’ємні напрямки діяльності і дають можливість людям працювати та заробляти кошти», - наголосив Роман Романюк.
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Про це йшлося 3 вересня під час пресконференції очільника Волинського обласного центру зайнятості Романа Романюка.
За словами Романа Романюка, здебільшого в області підприємці працюють без найманих робітників, однак є й ті, хто навпаки має чимало найманих працівників. Цьогоріч найбільше людей – 45 – працевлаштував ФОП Ігор Курілін (Луцький район; оптова торгівля напоями).
На другій сходинці – ФОП Володимир Латковський (Любомль; вантажний та автомобільний транспорт), завдяки якому роботу отримали 25 осіб.
ФОП Леонід Моргачов (Володимир-Волинський; постачання готових страв для подій) взяв на роботу 14 працівників, ФОП Петро Смолярчук (Володимир-Волинський; інший пасажирський наземний транспорт) – 11 людей, ФОП Іванна Патроняк (Ратне; роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами та напоями) – 10 осіб.
«Це яскраві приклади того, що підприємці наймають велику кількість працівників, мають хороші бізнеси, об’ємні напрямки діяльності і дають можливість людям працювати та заробляти кошти», - наголосив Роман Романюк.
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