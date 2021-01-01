П'яний волинянин на Hyundai за 200 доларів хотів відкупитися від поліції

Учора, 2 вересня, під час патрулювання території обслуговування співробітники сектору реагування патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Hyundai Sonata.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.За кермом транспортного засобу був 27-річний мешканець Милуш. Під час спілкування з порушником поліцейські помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на пристрої Drager показав результат 3,03 проміле.За уникнення адміністративної відповідальності керманич транспортного засобу надав правоохоронцям 200 доларів неправомірної вигоди.На місце поліцейські викликали слідчо-оперативну групу відділення поліції №1 (м. Ківерці): факт хабаря зафіксували, гроші вилучили.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 17 до 68 тисяч гривень, обмеження або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.Окрім цього, на керманича склали адмінпротокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) кодексу України про адміністративні правопорушення.