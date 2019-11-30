Громада на Волині увійшла до 10-ки найкращих в Україні
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Фонд «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу» сформував рейтинг інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх громад України з чисельністю населення до 150 тисяч станом на 1 липня 2021 року.
Про це повідомляють на офіційній сторінці у фейсбуці.
Рейтинг обраховується кожні 6 місяців, станом на 1 січня та 1 липня кожного року. Загалом по Україні оцінено 1415 громад.
Володимир-Волинська громала з населенням 42,5 тисяч людей посіла 6 місце у цьому рейтингу. На першому ж місці - Тростянецька громада Сумської області, де проживає 28,9 тисяч людей.
Нововолинська громада посіла 35 місце, Любешівська - 102, Ковельська - 147, Дубівська - 202,Люблинецька - 239, Вишнівська - 299.
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Про це повідомляють на офіційній сторінці у фейсбуці.
Рейтинг обраховується кожні 6 місяців, станом на 1 січня та 1 липня кожного року. Загалом по Україні оцінено 1415 громад.
Володимир-Волинська громала з населенням 42,5 тисяч людей посіла 6 місце у цьому рейтингу. На першому ж місці - Тростянецька громада Сумської області, де проживає 28,9 тисяч людей.
Нововолинська громада посіла 35 місце, Любешівська - 102, Ковельська - 147, Дубівська - 202,Люблинецька - 239, Вишнівська - 299.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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