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Два закордонні курорти змінили правила в'їзду для українців

Два закордонні курорти змінили правила в'їзду для українців
Популярні курорти Албанія та Північна Македонія змінюють правила в'їзду в країни для іноземних туристів, зокрема і українців. Відпочивальникам доведеться надати сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест на коронавірус, або довідку про перенесене захворювання за останні пів року.

Таке нововведення в Албанії почне діяти з 6 вересня. Детальніше про те, що потрібно для того, щоб потрапити в Північну Македонію та Албанію – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Як українцям потрапити в Албанію

Паспорт повної вакцинації від коронавірусної інфекції (останнє щеплення повинно бути зроблене не пізніше ніж за 2 тижні до планованої дати в’їзду)

Або негативний результат ПЛР-тестування, зроблений не раніше ніж за 72 годин до в’їзду

Або негативний тест на антиген COVID-19, зроблений не пізніше як за 48 годин до в’їзду

Або довідка про перенесене захворювання COVID-19 протягом останніх 6 місяців

Крім того, в Албанії з 1 вересня ввели комендантську годину з 23:00 до 6:00. Використання захисних масок на відкритому повітрі скасовано, але в закритих приміщеннях, громадському транспорті залишається обов'язковим.

Як українцям потрапити в Північну Македонію

Тепер у туристів на кордоні вимагатимуть сертифікат про вакцинацію від коронавірусу або негативний тест. До речі, сертифікат вакцинації від COVID-19 має містити інформацію про наявність щонайменше двох доз вакцини.

Також під час перетину кордону можна надати:

негативний результат ПЛР-тесту, отриманий не більш ніж за 72 години до в’їзду

Довідку про перенесене захворювання не пізніше ніж за 45 днів із дня одужання

Негативний результат експрес-тесту на антиген, отриманий за 48 годин до в’їзду в Північну Македонію

Варто зазначити, що ці правила не поширюються на неповнолітніх.


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Теги: Албанія, Північна Македонія, курорти, правила в'їзду
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