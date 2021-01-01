Два закордонні курорти змінили правила в'їзду для українців





Таке нововведення в Албанії почне діяти з 6 вересня. Детальніше про те, що потрібно для того, щоб потрапити в Північну Македонію та Албанію – читайте далі в матеріалі



Як українцям потрапити в Албанію



Паспорт повної вакцинації від коронавірусної інфекції (останнє щеплення повинно бути зроблене не пізніше ніж за 2 тижні до планованої дати в’їзду)



Або негативний результат ПЛР-тестування, зроблений не раніше ніж за 72 годин до в’їзду



Або негативний тест на антиген COVID-19, зроблений не пізніше як за 48 годин до в’їзду



Або довідка про перенесене захворювання COVID-19 протягом останніх 6 місяців



Крім того, в Албанії з 1 вересня ввели комендантську годину з 23:00 до 6:00. Використання захисних масок на відкритому повітрі скасовано, але в закритих приміщеннях, громадському транспорті залишається обов'язковим.



Як українцям потрапити в Північну Македонію



Тепер у туристів на кордоні вимагатимуть сертифікат про вакцинацію від коронавірусу або негативний тест. До речі, сертифікат вакцинації від COVID-19 має містити інформацію про наявність щонайменше двох доз вакцини.



Також під час перетину кордону можна надати:



негативний результат ПЛР-тесту, отриманий не більш ніж за 72 години до в’їзду



Довідку про перенесене захворювання не пізніше ніж за 45 днів із дня одужання



Негативний результат експрес-тесту на антиген, отриманий за 48 годин до в’їзду в Північну Македонію



Варто зазначити, що ці правила не поширюються на неповнолітніх.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Популярні курорти Албанія та Північна Македонія змінюють правила в'їзду в країни для іноземних туристів, зокрема і українців. Відпочивальникам доведеться надати сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест на коронавірус, або довідку про перенесене захворювання за останні пів року.Таке нововведення в Албанії почне діяти з 6 вересня. Детальніше про те, що потрібно для того, щоб потрапити в Північну Македонію та Албанію – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL. Паспорт повної вакцинації від коронавірусної інфекції (останнє щеплення повинно бути зроблене не пізніше ніж за 2 тижні до планованої дати в’їзду)Або негативний результат ПЛР-тестування, зроблений не раніше ніж за 72 годин до в’їздуАбо негативний тест на антиген COVID-19, зроблений не пізніше як за 48 годин до в’їздуАбо довідка про перенесене захворювання COVID-19 протягом останніх 6 місяцівКрім того, в Албанії з 1 вересня ввели комендантську годину з 23:00 до 6:00. Використання захисних масок на відкритому повітрі скасовано, але в закритих приміщеннях, громадському транспорті залишається обов'язковим.Тепер у туристів на кордоні вимагатимуть сертифікат про вакцинацію від коронавірусу або негативний тест. До речі, сертифікат вакцинації від COVID-19 має містити інформацію про наявність щонайменше двох доз вакцини.Також під час перетину кордону можна надати:негативний результат ПЛР-тесту, отриманий не більш ніж за 72 години до в’їздуДовідку про перенесене захворювання не пізніше ніж за 45 днів із дня одужанняНегативний результат експрес-тесту на антиген, отриманий за 48 годин до в’їзду в Північну МакедоніюВарто зазначити, що ці правила не поширюються на неповнолітніх.

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