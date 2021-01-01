У місті на Волині безкоштовно обстежуватимуть на рак шкіри





Про це



Прийом здійснюватиме лікар-дерматовенеролог Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Юлія Ніколайчук.



Безкоштовний огляд відбудеться 10 вересня. Початок о 10 годині.



Телефон для довідок та запису: 068 733 66 29 з понеділка з 8.00 до 17.00



Якція здійснюється за сприяння БО "Фонд боротьби з раком " та її керівника Марії Адамчук-Коротницькій.

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