У місті на Волині безкоштовно обстежуватимуть на рак шкіри
Сьогодні, 14:24
У Нововолинську на базі амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 на пр. Поштовий, 1 відбудеться виїзне дерматоскопічне обстеження на рак шкіри.
Про це йдеться на сторінці "КНП "Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги" у фейсбуці.
Прийом здійснюватиме лікар-дерматовенеролог Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Юлія Ніколайчук.
Безкоштовний огляд відбудеться 10 вересня. Початок о 10 годині.
Телефон для довідок та запису: 068 733 66 29 з понеділка з 8.00 до 17.00
Якція здійснюється за сприяння БО "Фонд боротьби з раком " та її керівника Марії Адамчук-Коротницькій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці "КНП "Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги" у фейсбуці.
Прийом здійснюватиме лікар-дерматовенеролог Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Юлія Ніколайчук.
Безкоштовний огляд відбудеться 10 вересня. Початок о 10 годині.
Телефон для довідок та запису: 068 733 66 29 з понеділка з 8.00 до 17.00
Якція здійснюється за сприяння БО "Фонд боротьби з раком " та її керівника Марії Адамчук-Коротницькій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У найбільшому виші Волині влаштували урочисту посвяту першокурсників в студенти. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 15:09
У Луцьку привітали підприємців із професійним святом. ФОТО
Сьогодні, 14:58
У місті на Волині безкоштовно обстежуватимуть на рак шкіри
Сьогодні, 14:24
Громада на Волині увійшла до 10-ки найкращих в Україні
Сьогодні, 13:53
Медіа