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У місті на Волині безкоштовно обстежуватимуть на рак шкіри

У місті на Волині безкоштовно обстежуватимуть на рак шкіри
У Нововолинську на базі амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 на пр. Поштовий, 1 відбудеться виїзне дерматоскопічне обстеження на рак шкіри.

Про це йдеться на сторінці "КНП "Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги" у фейсбуці.

Прийом здійснюватиме лікар-дерматовенеролог Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Юлія Ніколайчук.

Безкоштовний огляд відбудеться 10 вересня. Початок о 10 годині.

Телефон для довідок та запису: 068 733 66 29 з понеділка з 8.00 до 17.00

Якція здійснюється за сприяння БО "Фонд боротьби з раком " та її керівника Марії Адамчук-Коротницькій.

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Теги: рак шкіри, Нововолинськ
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