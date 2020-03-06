У громаді на Волині з насиченою програмою святкуватимуть День старостинського округу





Про це на своїй Леонід Гроголь.



Місцеві активісти вирішили облаштувати креативну фотозону у вигляді напису «Я люблю Хорлупи», самі виготовили літери, закріпили арматурою та пофарбували. Аби здійснити задумане, закупили матеріали за свій кошт.



У програмі святкування Дня Хорлупівського старостинського округу, яке розпочнеться о 15.00 у неділю 5 вересня – концертна програма за участі аматорських колективів, безпрограшна лотерея, бульбашкове шоу, аквагрим, анімаційна програма для дітей, козацькі забави та частування та куліш, святкова дискотека.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селах Хорлупи та Пальче готуються до відзначення Дня старостинського округу. Свято запланували на неділю 5 вересня.Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповів заступник Підгайцівського сільського головиМісцеві активісти вирішили облаштувати креативну фотозону у вигляді напису «Я люблю Хорлупи», самі виготовили літери, закріпили арматурою та пофарбували. Аби здійснити задумане, закупили матеріали за свій кошт.У програмі святкування Дня Хорлупівського старостинського округу, яке розпочнеться о 15.00 у неділю 5 вересня – концертна програма за участі аматорських колективів, безпрограшна лотерея, бульбашкове шоу, аквагрим, анімаційна програма для дітей, козацькі забави та частування та куліш, святкова дискотека.

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