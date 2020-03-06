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У громаді на Волині з насиченою програмою святкуватимуть День старостинського округу

У громаді на Волині з насиченою програмою святкуватимуть День старостинського округу
У селах Хорлупи та Пальче готуються до відзначення Дня старостинського округу. Свято запланували на неділю 5 вересня.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповів заступник Підгайцівського сільського голови Леонід Гроголь.

Місцеві активісти вирішили облаштувати креативну фотозону у вигляді напису «Я люблю Хорлупи», самі виготовили літери, закріпили арматурою та пофарбували. Аби здійснити задумане, закупили матеріали за свій кошт.

У програмі святкування Дня Хорлупівського старостинського округу, яке розпочнеться о 15.00 у неділю 5 вересня – концертна програма за участі аматорських колективів, безпрограшна лотерея, бульбашкове шоу, аквагрим, анімаційна програма для дітей, козацькі забави та частування та куліш, святкова дискотека.

У громаді на Волині з насиченою програмою святкуватимуть День старостинського округу
У громаді на Волині з насиченою програмою святкуватимуть День старостинського округу
У громаді на Волині з насиченою програмою святкуватимуть День старостинського округу
У громаді на Волині з насиченою програмою святкуватимуть День старостинського округу
У громаді на Волині з насиченою програмою святкуватимуть День старостинського округу

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Теги: Хорлупи, День старостинського округу
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