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У Боратині – автотроща: госпіталізували двох людей

У Боратині – автотроща: госпіталізували двох людей
У селі Боратин, що поблизу Луцька сталася дорожня автопригода.

Як зазначили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ГУНП у Волинській області, 3 вересня на вулиці Шкільній у селі Боратин зіткнулися вантажівка «Volvo», ВАЗ та Volkswagen.

На місці працює слідчо-оперативна група та кілька карет швидкої допомоги.

У диспетчерській службі «Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» розповіли, що наразі двох постраждалих у автопригоді в Боратині доправили у Луцьку міську клінічну лікарню.

Деталі – згодом.
У Боратині – автотроща: госпіталізували двох людей

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Теги: ДТП, Боратин
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