У Боратині – автотроща: госпіталізували двох людей





Як зазначили Інформаційному агентству



На місці працює слідчо-оперативна група та кілька карет швидкої допомоги.



У диспетчерській службі «Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» розповіли, що наразі двох постраждалих у автопригоді в Боратині доправили у Луцьку міську клінічну лікарню.



Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Боратин, що поблизу Луцька сталася дорожня автопригода.Як зазначили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ГУНП у Волинській області, 3 вересня на вулиці Шкільній у селі Боратин зіткнулися вантажівка «Volvo», ВАЗ та Volkswagen.На місці працює слідчо-оперативна група та кілька карет швидкої допомоги.У диспетчерській службі «Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» розповіли, що наразі двох постраждалих у автопригоді в Боратині доправили у Луцьку міську клінічну лікарню.Деталі – згодом.

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