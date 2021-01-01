У Боратині – автотроща: госпіталізували двох людей
Сьогодні, 15:24
У селі Боратин, що поблизу Луцька сталася дорожня автопригода.
Як зазначили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ГУНП у Волинській області, 3 вересня на вулиці Шкільній у селі Боратин зіткнулися вантажівка «Volvo», ВАЗ та Volkswagen.
На місці працює слідчо-оперативна група та кілька карет швидкої допомоги.
У диспетчерській службі «Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» розповіли, що наразі двох постраждалих у автопригоді в Боратині доправили у Луцьку міську клінічну лікарню.
Деталі – згодом.
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Як зазначили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ГУНП у Волинській області, 3 вересня на вулиці Шкільній у селі Боратин зіткнулися вантажівка «Volvo», ВАЗ та Volkswagen.
На місці працює слідчо-оперативна група та кілька карет швидкої допомоги.
У диспетчерській службі «Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» розповіли, що наразі двох постраждалих у автопригоді в Боратині доправили у Луцьку міську клінічну лікарню.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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