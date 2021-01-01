Волинські прикордонники за місяць виявили майже пів сотні підроблених сертифікатів про вакцинацію
Сьогодні, 18:15
За минулий місяць волинські прикордонники у пунктах пропуску "Устилуг" і "Ягодин" виявили 40 підроблених ковід-сертифікатів.
Про це йдеться в сюжеті журналіста Андрія Гнатюка.
Підробляли спритники лише українські зразки, бо вони не містять QR-кодів. Серед порушників – тільки українці, які поверталися додому й не хотіли перебувати на самоізоляції чи здавати ПЛР-тести.
Тепер виявляти підробки стало ще простіше. Спеціальна програма на планшеті дозволяє за мить перевірити, чи щеплений подорожній. А на екран виводиться уся необхідна інформація.
Детальніше - в сюжеті.
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Про це йдеться в сюжеті журналіста Андрія Гнатюка.
Підробляли спритники лише українські зразки, бо вони не містять QR-кодів. Серед порушників – тільки українці, які поверталися додому й не хотіли перебувати на самоізоляції чи здавати ПЛР-тести.
Тепер виявляти підробки стало ще простіше. Спеціальна програма на планшеті дозволяє за мить перевірити, чи щеплений подорожній. А на екран виводиться уся необхідна інформація.
Детальніше - в сюжеті.
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