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Волинські прикордонники за місяць виявили майже пів сотні підроблених сертифікатів про вакцинацію

Волинські прикордонники за місяць виявили майже пів сотні підроблених сертифікатів про вакцинацію
За минулий місяць волинські прикордонники у пунктах пропуску "Устилуг" і "Ягодин" виявили 40 підроблених ковід-сертифікатів.

Про це йдеться в сюжеті журналіста Андрія Гнатюка.

Підробляли спритники лише українські зразки, бо вони не містять QR-кодів. Серед порушників – тільки українці, які поверталися додому й не хотіли перебувати на самоізоляції чи здавати ПЛР-тести.

Тепер виявляти підробки стало ще простіше. Спеціальна програма на планшеті дозволяє за мить перевірити, чи щеплений подорожній. А на екран виводиться уся необхідна інформація.

Детальніше - в сюжеті.

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Теги: ковід, сертифікати
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