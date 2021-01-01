У місті на Волині горіла багатоповерхівка. ФОТО
Сьогодні, 15:41
3-го вересня у Володимирі по вулиці Ковельській в квартирі багатоповерхівки сталася пожежа.
Про це пише БУГ.
Як повідомили рятувальники, об 11:48 надійшло повідомлення про дим з квартири 5-ти поверхового житлового.
Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що внаслідок короткого замикання електромережі вогонь охопив балкон квартири житлового будинку.
Пожежу ліквідували.
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Про це пише БУГ.
Як повідомили рятувальники, об 11:48 надійшло повідомлення про дим з квартири 5-ти поверхового житлового.
Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що внаслідок короткого замикання електромережі вогонь охопив балкон квартири житлового будинку.
Пожежу ліквідували.
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