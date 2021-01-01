У місті на Волині горіла багатоповерхівка. ФОТО





Про це пише



Як повідомили рятувальники, об 11:48 надійшло повідомлення про дим з квартири 5-ти поверхового житлового.



Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що внаслідок короткого замикання електромережі вогонь охопив балкон квартири житлового будинку.



Пожежу ліквідували.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3-го вересня у Володимирі по вулиці Ковельській в квартирі багатоповерхівки сталася пожежа.Про це пише БУГ. Як повідомили рятувальники, об 11:48 надійшло повідомлення про дим з квартири 5-ти поверхового житлового.Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що внаслідок короткого замикання електромережі вогонь охопив балкон квартири житлового будинку.Пожежу ліквідували.

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