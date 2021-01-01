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У місті на Волині горіла багатоповерхівка. ФОТО

У місті на Волині горіла багатоповерхівка. ФОТО
3-го вересня у Володимирі по вулиці Ковельській в квартирі багатоповерхівки сталася пожежа.

Про це пише БУГ.

Як повідомили рятувальники, об 11:48 надійшло повідомлення про дим з квартири 5-ти поверхового житлового.

Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що внаслідок короткого замикання електромережі вогонь охопив балкон квартири житлового будинку.

Пожежу ліквідували.
У місті на Волині горіла багатоповерхівка. ФОТО
У місті на Волині горіла багатоповерхівка. ФОТО
У місті на Волині горіла багатоповерхівка. ФОТО
У місті на Волині горіла багатоповерхівка. ФОТО
У місті на Волині горіла багатоповерхівка. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинськи, пожежа
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