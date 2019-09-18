У місті на Волині звільнили директора водоканалу

Володимир Озімчук написав заяву на звільнення з посади директора КП «Нововолинськводоканал».



Про це



У мерії інформацію підтвердили.



Також зазначили, що наразі вже призначений тимчасово виконуючий обов’язки керівника комунального підприємства Богдан Мигович.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В кінці серпнянаписав заяву на звільнення з посади директора КП «Нововолинськводоканал».Про це БУГу стало відомо з власних джерел.У мерії інформацію підтвердили.Також зазначили, що наразі вже призначений тимчасово виконуючий обов’язки керівника комунального підприємства

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію