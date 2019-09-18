У місті на Волині звільнили директора водоканалу
Сьогодні, 18:41
В кінці серпня Володимир Озімчук написав заяву на звільнення з посади директора КП «Нововолинськводоканал».
Про це БУГу стало відомо з власних джерел.
У мерії інформацію підтвердили.
Також зазначили, що наразі вже призначений тимчасово виконуючий обов’язки керівника комунального підприємства Богдан Мигович.
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Про це БУГу стало відомо з власних джерел.
У мерії інформацію підтвердили.
Також зазначили, що наразі вже призначений тимчасово виконуючий обов’язки керівника комунального підприємства Богдан Мигович.
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