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У Луцьку просять облаштувати безпечне перехрестя на Гнідаві

У Луцьку просять облаштувати безпечне перехрестя на Гнідаві
У Луцьку просять про створення безпечного перехрестя на Шота Руставелі - Гостинній, що у мікрорайоні Гнідава.

Про це йдеться в петиції лучанина Віталія Волинчука до місцевої влади.

Автор документа вказує низку пропозицій, які, на його думку, покращать ситуацію на перехресті. Йдеться про:
- влаштування пішохідного переходу (діти з вулиць Гостинна, Стара дорога, Прасолів, Фільваркова повинні мати змогу безпечно долати відстань до навчальних закладів і додому, наголошує лучанин);
- влаштування освітлення перехрестя;
- забезпечення перехрестя засобами додаткового огляду (дорожнє дзеркало) та пристроєм примусового зниження швидкості руху ("лежачий поліцейський");
- очищення перехрестя від чагарників, кущів, дерев для збільшення зони огляду дороги.


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Теги: дорога, перехрестя, безпека
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