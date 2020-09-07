У Луцьку просять облаштувати безпечне перехрестя на Гнідаві
Сьогодні, 15:50
У Луцьку просять про створення безпечного перехрестя на Шота Руставелі - Гостинній, що у мікрорайоні Гнідава.
Про це йдеться в петиції лучанина Віталія Волинчука до місцевої влади.
Автор документа вказує низку пропозицій, які, на його думку, покращать ситуацію на перехресті. Йдеться про:
- влаштування пішохідного переходу (діти з вулиць Гостинна, Стара дорога, Прасолів, Фільваркова повинні мати змогу безпечно долати відстань до навчальних закладів і додому, наголошує лучанин);
- влаштування освітлення перехрестя;
- забезпечення перехрестя засобами додаткового огляду (дорожнє дзеркало) та пристроєм примусового зниження швидкості руху ("лежачий поліцейський");
- очищення перехрестя від чагарників, кущів, дерев для збільшення зони огляду дороги.
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Про це йдеться в петиції лучанина Віталія Волинчука до місцевої влади.
Автор документа вказує низку пропозицій, які, на його думку, покращать ситуацію на перехресті. Йдеться про:
- влаштування пішохідного переходу (діти з вулиць Гостинна, Стара дорога, Прасолів, Фільваркова повинні мати змогу безпечно долати відстань до навчальних закладів і додому, наголошує лучанин);
- влаштування освітлення перехрестя;
- забезпечення перехрестя засобами додаткового огляду (дорожнє дзеркало) та пристроєм примусового зниження швидкості руху ("лежачий поліцейський");
- очищення перехрестя від чагарників, кущів, дерев для збільшення зони огляду дороги.
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