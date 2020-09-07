У Луцьку просять облаштувати безпечне перехрестя на Гнідаві





Про це йдеться в Віталія Волинчука до місцевої влади.



Автор документа вказує низку пропозицій, які, на його думку, покращать ситуацію на перехресті. Йдеться про:

- влаштування пішохідного переходу (діти з вулиць Гостинна, Стара дорога, Прасолів, Фільваркова повинні мати змогу безпечно долати відстань до навчальних закладів і додому, наголошує лучанин);

- влаштування освітлення перехрестя;

- забезпечення перехрестя засобами додаткового огляду (дорожнє дзеркало) та пристроєм примусового зниження швидкості руху ("лежачий поліцейський");

- очищення перехрестя від чагарників, кущів, дерев для збільшення зони огляду дороги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку просять про створення безпечного перехрестя на Шота Руставелі - Гостинній, що у мікрорайоні Гнідава.Про це йдеться в петиції лучанинадо місцевої влади.Автор документа вказує низку пропозицій, які, на його думку, покращать ситуацію на перехресті. Йдеться про:- влаштування пішохідного переходу (діти з вулиць Гостинна, Стара дорога, Прасолів, Фільваркова повинні мати змогу безпечно долати відстань до навчальних закладів і додому, наголошує лучанин);- влаштування освітлення перехрестя;- забезпечення перехрестя засобами додаткового огляду (дорожнє дзеркало) та пристроєм примусового зниження швидкості руху ("лежачий поліцейський");- очищення перехрестя від чагарників, кущів, дерев для збільшення зони огляду дороги.

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