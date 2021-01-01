Суд виніс вирок експрацівнику МВС з Луцька, який торгував посадами в СБУ





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За матеріалами справи, обвинувачений, дізнавшись, що товариш його двоюрідного брата хоче працевлаштуватися в СБУ Волинської області, запропонував вирішити це питання. Своєму родичу та його другові він начебто говорив, що і сам працює в СБУ та має там зв’язки.



При зустрічі з кандидатом на посаду він заявив, що вже заніс за нього 5 тисяч доларів «генералу на Київ», дав свої гроші, тому чоловік має повернути йому таку ж суму, а також передати свою автобіографію: «пятьорку» я вже передав на Київ», «я віддав свої гроші», «зараз п’ять треба мені здати».



Двоюрідний брат із товаришем написали заяви в СБУ.



Початково розслідування вели за ч.3 ст.368 ККУ — за фактом протиправних дій співробітників СБУ у Волинській області. Згодом з’ясувалося, підозрюваний в списках особового складу СБУ не значиться, тому дії перекваліфікували з ч.3 ст.368 КК на ч.2 ст.369-2 КК України.



Однак саме попередня кваліфікація дозволила провести негласні слідчі розшукові дії. Суд вважає, що в органів досудового розслідування були підстави для первинного внесення відомостей до ЄРДР саме за ч.3 ст.368 ККУ. У підсумку суд визнав результати НСРД допустимими доказами і врахував їх.



До суду обвинувальний акт вже надійшов у версії, що це було шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому (ч.2 ст.190 ККУ). Максимально можливе покарання — до трьох років в’язниці.



Обвинувачений провину не визнав, говорив, що справа сфабрикована. Запевняв, що ніколи нікому не говорив про те, що працює в СБУ. Автобіографію і кошти потерпілого він мав передати на його прохання.



Судом був допитаний діючий співробітник СБУ, який підтвердив, що знає обвинуваченого, але в його відомстві він ніколи не працював і вони давно не спілкувалися.



Суд призначив чоловікові покарання у вигляді обмеження волі на мінімальний строк — 1 рік.



Раніше СБУ повідомляла, що затриманий — колишній співробітник МВС.



Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник пропонував своїм знайомим з числа діючих та колишніх співробітників правоохоронних органів працевлаштування в СБУ. Представляючись співробітником Служби, він гарантував охочим оформлення на посаду у «хлібні» напрямки роботи.



Правоохоронці задокументували тільки одну із пропозицій влаштувати кандидата за 5 тисяч доларів на посаду у Волинському управлінні Служби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міськрайонний суд Волинської області виніс покарання експрацівнику МВС, який за 5 тис. доларів обіцяв влаштувати знайомого на роботу в СБУ.Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 31 серпня.За матеріалами справи, обвинувачений, дізнавшись, що товариш його двоюрідного брата хоче працевлаштуватися в СБУ Волинської області, запропонував вирішити це питання. Своєму родичу та його другові він начебто говорив, що і сам працює в СБУ та має там зв’язки.При зустрічі з кандидатом на посаду він заявив, що вже заніс за нього 5 тисяч доларів «генералу на Київ», дав свої гроші, тому чоловік має повернути йому таку ж суму, а також передати свою автобіографію: «пятьорку» я вже передав на Київ», «я віддав свої гроші», «зараз п’ять треба мені здати».Двоюрідний брат із товаришем написали заяви в СБУ.Початково розслідування вели за ч.3 ст.368 ККУ — за фактом протиправних дій співробітників СБУ у Волинській області. Згодом з’ясувалося, підозрюваний в списках особового складу СБУ не значиться, тому дії перекваліфікували з ч.3 ст.368 КК на ч.2 ст.369-2 КК України.Однак саме попередня кваліфікація дозволила провести негласні слідчі розшукові дії. Суд вважає, що в органів досудового розслідування були підстави для первинного внесення відомостей до ЄРДР саме за ч.3 ст.368 ККУ. У підсумку суд визнав результати НСРД допустимими доказами і врахував їх.До суду обвинувальний акт вже надійшов у версії, що це було шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому (ч.2 ст.190 ККУ). Максимально можливе покарання — до трьох років в’язниці.Обвинувачений провину не визнав, говорив, що справа сфабрикована. Запевняв, що ніколи нікому не говорив про те, що працює в СБУ. Автобіографію і кошти потерпілого він мав передати на його прохання.Судом був допитаний діючий співробітник СБУ, який підтвердив, що знає обвинуваченого, але в його відомстві він ніколи не працював і вони давно не спілкувалися.Суд призначив чоловікові покарання у вигляді обмеження волі на мінімальний строк — 1 рік.Раніше СБУ повідомляла, що затриманий — колишній співробітник МВС.Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник пропонував своїм знайомим з числа діючих та колишніх співробітників правоохоронних органів працевлаштування в СБУ. Представляючись співробітником Служби, він гарантував охочим оформлення на посаду у «хлібні» напрямки роботи.Правоохоронці задокументували тільки одну із пропозицій влаштувати кандидата за 5 тисяч доларів на посаду у Волинському управлінні Служби.

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