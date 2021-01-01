вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянка змагається за звання найкращої вчительки країни: потрібна підтримка

Волинянка змагається за звання найкращої вчительки країни: потрібна підтримка
Ковельчанка Оксана Хомич увійшла в ТОП-10 найкращих вчителів України за версією Global Teacher Prize. Щоб вона стала фіналісткою, потрібна підтримка.

Про це написав на своїй сторінці міський голова Ковеля Ігор Чайка.

Проголосувати за волинянку можна за покликанням: https://tsn.ua/special-projects/Global_Teacher_Prize_Ukraine-2021/?fbclid=IwAR1hjGAHRbKZNZgRoMWYhFiq7FHkPPy1awju1WF0-ysuXPBIofLYvaBzt5M#rec351789729

Оксана Хомич - вчителька початкових класів, учитель-методист, викладачка НПУ ім. М. П. Драгоманова, онлайн-учитель, розробниця програм для альтернативних шкіл, український влогер «Ukrainian Teacher», експертка та консультантка з питань освіти.

У 2018 році, після запуску НУШ, приїздила в Ковель та проводила майстер-клас за сучасними освітніми технологіями (Щоденні 5) на базі ЗОШ №11 та Гуманітарного центру ім. Надії Касянчук. Ділилася з освітянами Ковеля власним досвідом.

"Оксана розповіла мені, що цей рік для неї особливий не тільки через 30-річчя Незалежності, але й тому, що минуло 30 років з того часу, як вона переступила поріг ЗОШ №3 ім. Лесі Українки м. Ковеля (рік випуску школи- 2001), а також 20 років з дня закінчення школи.
Своєму професійному становленню завдячує своїй першій вчительці Заєць Ніні Антонівні (на жаль, уже покійна)", - зазначив Ігор Чайка.

"Саме завдяки любові до дітей, любові до своєї професії, вона змогла посіяти зернятко своєї любові в моєму серці, - каже Оксана. - У середній школі я з нетерпінням чекала Дня самоврядування, адже одразу бігла до своєї першої вчительки проводити уроки.
Я вдячна своєму класному керівнику – Макарчук Мирославі Іванівні, учителям: Осицькій Марії Іванівні, Павлюк Ларисі Олександрівні, Чижук Валентині Василівні, Тишкун Тетяні Олександрівні, Хвищук Галині Максимівні, - за вміння зацікавити до навчання, пояснити важливість освітнього процесу.

Особлива подяка моєму науковому керівнику МАН – Барановській Людмилі Леонідівні (Ковельська міська гімназія) за те, що прищепила мені любов до науки, креативу, вмінню відстоювати власну думку та ставити перед собою амбітні плани. Завдяки Людмилі Леонідівні – я закінчила аспірантуру і розпочала викладацьку діяльність в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова.
Лимар Людмила Іванівна (Ковельська школа мистецтв) – надзвичайний педагог, яка навчила мене вірити у власні сили. Завдяки її таланту та любові до дітей, вона розвинула в мені вміння писати пісні. (До речі, я навіть написала гімн про музичну школу). Завдяки Людмилі Іванівні – я маю також другу освіту - музичну".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вчителька, Ковель, приз, голосування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЄС виділив для Луцька понад 24 тисячі євро: на що витратять
Сьогодні, 17:28
На Вінниччині п'яний рецидивіст викрав та намагався зґвалтувати 11-річну дівчинку
Сьогодні, 17:14
Волинянка змагається за звання найкращої вчительки країни: потрібна підтримка
Сьогодні, 16:40
Суд виніс вирок експрацівнику МВС з Луцька, який торгував посадами в СБУ
Сьогодні, 16:20
На вихідних на Волині очікують заморозки до -3 градусів
Сьогодні, 16:02
Схожі новини
Вголос читала Біблію: волинські патрульні завезли 90-річну бабусю додому, бо та не мала грошей Вголос читала Біблію: волинські патрульні завезли 90-річну бабусю додому, бо та не мала грошей
02 вересень, 15:30
У Ковелі пропонують акційну ціну на приміщення під магазин чи офіс. ФОТО* У Ковелі пропонують акційну ціну на приміщення під магазин чи офіс. ФОТО*
02 вересень, 09:00
У сервісному центрі на Волині виявили Jeep з підробленими номерами кузова У сервісному центрі на Волині виявили Jeep з підробленими номерами кузова
01 вересень, 10:36
Волинські лікарі врятували ноги чоловіка від ампутації Волинські лікарі врятували ноги чоловіка від ампутації
31 серпень, 10:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЄС виділив для Луцька понад 24 тисячі євро: на що витратять
Сьогодні, 17:28
 0
На Вінниччині п'яний рецидивіст викрав та намагався зґвалтувати 11-річну дівчинку
Сьогодні, 17:14
 0
Волинянка змагається за звання найкращої вчительки країни: потрібна підтримка
Сьогодні, 16:40
 0
Суд виніс вирок експрацівнику МВС з Луцька, який торгував посадами в СБУ
Сьогодні, 16:20
 0
На вихідних на Волині очікують заморозки до -3 градусів
Сьогодні, 16:02
 0
Медіа
відео
1/8