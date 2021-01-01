Волинянка змагається за звання найкращої вчительки країни: потрібна підтримка

Оксана Хомич увійшла в ТОП-10 найкращих вчителів України за версією Global Teacher Prize. Щоб вона стала фіналісткою, потрібна підтримка.



Про це написав на своїй сторінці міський голова Ковеля Ігор Чайка.



Проголосувати за волинянку можна за покликанням:



Оксана Хомич - вчителька початкових класів, учитель-методист, викладачка НПУ ім. М. П. Драгоманова, онлайн-учитель, розробниця програм для альтернативних шкіл, український влогер «Ukrainian Teacher», експертка та консультантка з питань освіти.



У 2018 році, після запуску НУШ, приїздила в Ковель та проводила майстер-клас за сучасними освітніми технологіями (Щоденні 5) на базі ЗОШ №11 та Гуманітарного центру ім. Надії Касянчук. Ділилася з освітянами Ковеля власним досвідом.



"Оксана розповіла мені, що цей рік для неї особливий не тільки через 30-річчя Незалежності, але й тому, що минуло 30 років з того часу, як вона переступила поріг ЗОШ №3 ім. Лесі Українки м. Ковеля (рік випуску школи- 2001), а також 20 років з дня закінчення школи.

Своєму професійному становленню завдячує своїй першій вчительці Заєць Ніні Антонівні (на жаль, уже покійна)", - зазначив Ігор Чайка.



"Саме завдяки любові до дітей, любові до своєї професії, вона змогла посіяти зернятко своєї любові в моєму серці, - каже Оксана. - У середній школі я з нетерпінням чекала Дня самоврядування, адже одразу бігла до своєї першої вчительки проводити уроки.

Я вдячна своєму класному керівнику – Макарчук Мирославі Іванівні, учителям: Осицькій Марії Іванівні, Павлюк Ларисі Олександрівні, Чижук Валентині Василівні, Тишкун Тетяні Олександрівні, Хвищук Галині Максимівні, - за вміння зацікавити до навчання, пояснити важливість освітнього процесу.



Особлива подяка моєму науковому керівнику МАН – Барановській Людмилі Леонідівні (Ковельська міська гімназія) за те, що прищепила мені любов до науки, креативу, вмінню відстоювати власну думку та ставити перед собою амбітні плани. Завдяки Людмилі Леонідівні – я закінчила аспірантуру і розпочала викладацьку діяльність в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова.

Лимар Людмила Іванівна (Ковельська школа мистецтв) – надзвичайний педагог, яка навчила мене вірити у власні сили. Завдяки її таланту та любові до дітей, вона розвинула в мені вміння писати пісні. (До речі, я навіть написала гімн про музичну школу). Завдяки Людмилі Іванівні – я маю також другу освіту - музичну".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельчанкаувійшла в ТОП-10 найкращих вчителів України за версією Global Teacher Prize. Щоб вона стала фіналісткою, потрібна підтримка.Про це написав на своїй сторінці міський голова КовеляПроголосувати за волинянку можна за покликанням: https://tsn.ua/special-projects/Global_Teacher_Prize_Ukraine-2021/?fbclid=IwAR1hjGAHRbKZNZgRoMWYhFiq7FHkPPy1awju1WF0-ysuXPBIofLYvaBzt5M#rec351789729 Оксана Хомич - вчителька початкових класів, учитель-методист, викладачка НПУ ім. М. П. Драгоманова, онлайн-учитель, розробниця програм для альтернативних шкіл, український влогер «Ukrainian Teacher», експертка та консультантка з питань освіти.У 2018 році, після запуску НУШ, приїздила в Ковель та проводила майстер-клас за сучасними освітніми технологіями (Щоденні 5) на базі ЗОШ №11 та Гуманітарного центру ім. Надії Касянчук. Ділилася з освітянами Ковеля власним досвідом."Оксана розповіла мені, що цей рік для неї особливий не тільки через 30-річчя Незалежності, але й тому, що минуло 30 років з того часу, як вона переступила поріг ЗОШ №3 ім. Лесі Українки м. Ковеля (рік випуску школи- 2001), а також 20 років з дня закінчення школи.Своєму професійному становленню завдячує своїй першій вчительці Заєць Ніні Антонівні (на жаль, уже покійна)", - зазначив Ігор Чайка."Саме завдяки любові до дітей, любові до своєї професії, вона змогла посіяти зернятко своєї любові в моєму серці, - каже Оксана. - У середній школі я з нетерпінням чекала Дня самоврядування, адже одразу бігла до своєї першої вчительки проводити уроки.Я вдячна своєму класному керівнику – Макарчук Мирославі Іванівні, учителям: Осицькій Марії Іванівні, Павлюк Ларисі Олександрівні, Чижук Валентині Василівні, Тишкун Тетяні Олександрівні, Хвищук Галині Максимівні, - за вміння зацікавити до навчання, пояснити важливість освітнього процесу.Особлива подяка моєму науковому керівнику МАН – Барановській Людмилі Леонідівні (Ковельська міська гімназія) за те, що прищепила мені любов до науки, креативу, вмінню відстоювати власну думку та ставити перед собою амбітні плани. Завдяки Людмилі Леонідівні – я закінчила аспірантуру і розпочала викладацьку діяльність в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова.Лимар Людмила Іванівна (Ковельська школа мистецтв) – надзвичайний педагог, яка навчила мене вірити у власні сили. Завдяки її таланту та любові до дітей, вона розвинула в мені вміння писати пісні. (До речі, я навіть написала гімн про музичну школу). Завдяки Людмилі Іванівні – я маю також другу освіту - музичну".

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