На Вінниччині п'яний рецидивіст викрав та намагався зґвалтувати 11-річну дівчинку

В одному з населених пунктів Могилів-Подільського району Вінницької області затримали чоловіка у викраденні та спробі зґвалтування 11-річної дівчинки.Про це йдеться на сайті ГУНП у Вінницькій області.Повідомляють, близько 2 вересня 19.30 год до поліції звернулась матір 11-річної дівчинки з повідомленням про те, що односелець у своєму помешканні незаконно утримує її дочку. Поліцейські, які прибули на виклик, вибили двері у будинку, де зловмисник зачинився з дитиною та звільнили малолітню заручницю.Попередньо встановили, що дівчинку нетверезий зловмисник зустрів на вулиці села, коли вона поверталась додому від подружки. Пригрозивши фізичною розправою, він змусив дитину сісти у коляску його мотоцикла та їхати з ним. Односельці, які бачили дівчинку з дорослим чоловіком, зателефонували її батькам. Коли рідні прибігли до будинку зловмисника і зрозуміли, що він зачинився з дитиною і нікого не впустить – одразу зателефонували до поліції.За словами начальника Могилів-Подільського районного відділу поліції, зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини, в тому числі - за спробу зґвалтування. Дитині, яка намагалась втекти від насильника і яку він змушував пити алкоголь, душив та погрожував вбити, наразі надають допомогу психологи.На місці події криміналісти вилучили речові докази, що свідчать про злочинні дії затриманого.Зловмисник затриманий у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування) та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. За такий злочин передбачено покарання – до 15 років ув’язнення.Проводиться досудове розслідування. Призначили проведення ряду експертиз.