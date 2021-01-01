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ЄС виділив для Луцька понад 24 тисячі євро: на що витратять

ЄС виділив для Луцька понад 24 тисячі євро: на що витратять
У день знань, 1 вересня 2021 року, Луцьк як головний партнер проєкту «Промоція та захист природної спадщини міських річок та прибережних територій Жешува та Луцька» отримав перший транш ЄС у сумі 47 200 євро, з них 24 502,50 євро – для Луцька.

Про це інформують у пресслужбі Луцькради.

Ці кошти будуть використані на реалізацію заходів з промоції об’єктів природної спадщини. В рамках проєкту планується облаштування креативного інформаційного причалу на р. Стир, маркування пам’яток природної, а також заходи з обміну досвідом між лучанами та польськими колегами щодо збереження міської природної спадщини та можливостей використання її туристичного потенціалу.

Проєкт має на меті привернути увагу до стану водойм, популяризувати природню спадщину серед місцевого населення, а також підвищити туристичну привабливість Луцька та Жешова.

Термін реалізації проєкту – 12 місяців. Загальний бюджет усіх заходів становить 61 700,00 євро.

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Теги: Луцьк, Стир
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