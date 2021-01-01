На Волині розшукують 39-річного чоловіка, який пішов з дому. ФОТО
Сьогодні, 17:42
Співробітники Володимир-Волинського районного відділу поліції встановлюють місце перебування безвісти зниклого Гінчука Михайла Вікторовича, 17.11.1981 року народження.
Про це інформує пресслужбі поліції Волині.
Чоловік першого вересня вийшов зі свого будинку й донині не повернувся.
"Якщо вам відомо, де знаходиться розшукуваний, просимо негайно повідомити про це до поліції за номерами: 0634661066; 0502077200 або 102", - йдеться у повідомленні поліцейських.
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Про це інформує пресслужбі поліції Волині.
Чоловік першого вересня вийшов зі свого будинку й донині не повернувся.
"Якщо вам відомо, де знаходиться розшукуваний, просимо негайно повідомити про це до поліції за номерами: 0634661066; 0502077200 або 102", - йдеться у повідомленні поліцейських.
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