На Волині розшукують 39-річного чоловіка, який пішов з дому. ФОТО

Гінчука Михайла Вікторовича, 17.11.1981 року народження.



Про це інформує пресслужбі поліції Волині.



Чоловік першого вересня вийшов зі свого будинку й донині не повернувся.



"Якщо вам відомо, де знаходиться розшукуваний, просимо негайно повідомити про це до поліції за номерами: 0634661066; 0502077200 або 102", - йдеться у повідомленні поліцейських.







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