У ФАПі громади на Волині облаштували водопостачання. ФОТО

У селі Романів у приміщенні ФАПу облаштували внутрішнє водопостачання холодної та гарячої води й каналізацію.Про це повідомили у пресслужбі Підгайцівської громади.Зі слів старости, приміщення медзакладу звели більше 40-ка років тому, спочатку там було водопостачання, але система давно вийшла з ладу, тому фельдшерсько-акушерський пункт багато років діяв без води.Аби вирішити цю проблему, староста звернувся у Підгайцівську сільську раду, адже водопостачання у часи пандемії - це не лише вимога часу, а й покращення умов для надання медичних послуг.фельдшеркою у Романові працює два роки. Каже, що обслуговує 860 пацієнтів, а ще поруч села Новокотів, Ботин та Верхівка. Роботи не бракує, оскільки села Романівського старостинського округу – активні, тут є великий дитсадок, школа, фермерське господарство.Лікарка тішиться, що нарешті у ФАПі буде тепла вода і сподівається, що ще вдасться замінити у кабінетах «вагонку» на керамічну плитку, привести до ладу сусідні кабінети.Днями тут проклали труби водопостачання та каналізації, встановили бойлер, замінили рукомийники та унітаз.Приміщення ФАПу – просторе, має чимало кімнат. Раніше тут мав практику стоматолог, речі якого досі зберігаються в одному із кабінетів.Заступник Підгайцівського сільського голови, який приїхав перевірити, як ведуться ремонтні роботи, зазначив, що села громади розвиваються, зростає кількість мешканців. Попит на якісні медичні послуги зростає, та й мешканці очікують у селах на появи аптек, перукарень або інших закладів сфери послуг.«Аби заявлялись підприємці, які готові будуть надавати різного роду послуги, потрібно мати вільні приміщення, які через аукціон на Prozorro можна пропонувати в оренду. Відремонтувавши приміщення Романівського ФАПу, ми матимемо кілька вільних кабінетів, у яких можуть надавати й інші послуги населенню», - розмірковує посадовець.На його думку, інвестувати та покращувати умови у приміщеннях, які на балансі сільської ради або комунальних закладів, просто необхідно. Таким чином влада стимулюватиме розвиток малого та середнього бізнесу в громаді, який наповнюватиме бюджет податками, будуть створені нові робочі місця і найголовніше - підвищиться якість життя сільського населення.«Як на мене, у цьому році потрібно виготовити проєктно-кошторисну документацію на ремонт приміщень Романівського ФАПу та передбачити кошти на ремонтні роботи у бюджеті 2022 року.Звісно усі ці рішення має підтримати депутатський корпус Підгайцівської сільської ради, тому на найближчій сесії плануємо розглянути пропозицію розробки документації, а далі будемо орієнтуватися по ситуації», - підсумував Леонід Гроголь.