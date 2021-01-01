У ФАПі громади на Волині облаштували водопостачання. ФОТО
Сьогодні, 20:50
У селі Романів у приміщенні ФАПу облаштували внутрішнє водопостачання холодної та гарячої води й каналізацію.
Про це повідомили у пресслужбі Підгайцівської громади.
Зі слів старости Віктора Ковжука, приміщення медзакладу звели більше 40-ка років тому, спочатку там було водопостачання, але система давно вийшла з ладу, тому фельдшерсько-акушерський пункт багато років діяв без води.
Аби вирішити цю проблему, староста звернувся у Підгайцівську сільську раду, адже водопостачання у часи пандемії - це не лише вимога часу, а й покращення умов для надання медичних послуг.
Валентина Оліянчук фельдшеркою у Романові працює два роки. Каже, що обслуговує 860 пацієнтів, а ще поруч села Новокотів, Ботин та Верхівка. Роботи не бракує, оскільки села Романівського старостинського округу – активні, тут є великий дитсадок, школа, фермерське господарство.
Лікарка тішиться, що нарешті у ФАПі буде тепла вода і сподівається, що ще вдасться замінити у кабінетах «вагонку» на керамічну плитку, привести до ладу сусідні кабінети.
Днями тут проклали труби водопостачання та каналізації, встановили бойлер, замінили рукомийники та унітаз.
Приміщення ФАПу – просторе, має чимало кімнат. Раніше тут мав практику стоматолог, речі якого досі зберігаються в одному із кабінетів.
Заступник Підгайцівського сільського голови Леонід Гроголь, який приїхав перевірити, як ведуться ремонтні роботи, зазначив, що села громади розвиваються, зростає кількість мешканців. Попит на якісні медичні послуги зростає, та й мешканці очікують у селах на появи аптек, перукарень або інших закладів сфери послуг.
«Аби заявлялись підприємці, які готові будуть надавати різного роду послуги, потрібно мати вільні приміщення, які через аукціон на Prozorro можна пропонувати в оренду. Відремонтувавши приміщення Романівського ФАПу, ми матимемо кілька вільних кабінетів, у яких можуть надавати й інші послуги населенню», - розмірковує посадовець.
На його думку, інвестувати та покращувати умови у приміщеннях, які на балансі сільської ради або комунальних закладів, просто необхідно. Таким чином влада стимулюватиме розвиток малого та середнього бізнесу в громаді, який наповнюватиме бюджет податками, будуть створені нові робочі місця і найголовніше - підвищиться якість життя сільського населення.
«Як на мене, у цьому році потрібно виготовити проєктно-кошторисну документацію на ремонт приміщень Романівського ФАПу та передбачити кошти на ремонтні роботи у бюджеті 2022 року.
Звісно усі ці рішення має підтримати депутатський корпус Підгайцівської сільської ради, тому на найближчій сесії плануємо розглянути пропозицію розробки документації, а далі будемо орієнтуватися по ситуації», - підсумував Леонід Гроголь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у пресслужбі Підгайцівської громади.
Зі слів старости Віктора Ковжука, приміщення медзакладу звели більше 40-ка років тому, спочатку там було водопостачання, але система давно вийшла з ладу, тому фельдшерсько-акушерський пункт багато років діяв без води.
Аби вирішити цю проблему, староста звернувся у Підгайцівську сільську раду, адже водопостачання у часи пандемії - це не лише вимога часу, а й покращення умов для надання медичних послуг.
Валентина Оліянчук фельдшеркою у Романові працює два роки. Каже, що обслуговує 860 пацієнтів, а ще поруч села Новокотів, Ботин та Верхівка. Роботи не бракує, оскільки села Романівського старостинського округу – активні, тут є великий дитсадок, школа, фермерське господарство.
Лікарка тішиться, що нарешті у ФАПі буде тепла вода і сподівається, що ще вдасться замінити у кабінетах «вагонку» на керамічну плитку, привести до ладу сусідні кабінети.
Днями тут проклали труби водопостачання та каналізації, встановили бойлер, замінили рукомийники та унітаз.
Приміщення ФАПу – просторе, має чимало кімнат. Раніше тут мав практику стоматолог, речі якого досі зберігаються в одному із кабінетів.
Заступник Підгайцівського сільського голови Леонід Гроголь, який приїхав перевірити, як ведуться ремонтні роботи, зазначив, що села громади розвиваються, зростає кількість мешканців. Попит на якісні медичні послуги зростає, та й мешканці очікують у селах на появи аптек, перукарень або інших закладів сфери послуг.
«Аби заявлялись підприємці, які готові будуть надавати різного роду послуги, потрібно мати вільні приміщення, які через аукціон на Prozorro можна пропонувати в оренду. Відремонтувавши приміщення Романівського ФАПу, ми матимемо кілька вільних кабінетів, у яких можуть надавати й інші послуги населенню», - розмірковує посадовець.
На його думку, інвестувати та покращувати умови у приміщеннях, які на балансі сільської ради або комунальних закладів, просто необхідно. Таким чином влада стимулюватиме розвиток малого та середнього бізнесу в громаді, який наповнюватиме бюджет податками, будуть створені нові робочі місця і найголовніше - підвищиться якість життя сільського населення.
«Як на мене, у цьому році потрібно виготовити проєктно-кошторисну документацію на ремонт приміщень Романівського ФАПу та передбачити кошти на ремонтні роботи у бюджеті 2022 року.
Звісно усі ці рішення має підтримати депутатський корпус Підгайцівської сільської ради, тому на найближчій сесії плануємо розглянути пропозицію розробки документації, а далі будемо орієнтуватися по ситуації», - підсумував Леонід Гроголь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
З волинської «інфекційки» звільнили частину мндперсоналу. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
У ФАПі громади на Волині облаштували водопостачання. ФОТО
Сьогодні, 20:50
У Боратинську громаду закуплять контейнери для сміття
Сьогодні, 20:18
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 4 серпня
Сьогодні, 20:00
Два закордонні курорти змінили правила в'їзду для українців
Сьогодні, 19:42
Медіа