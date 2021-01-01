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У посольстві України у Польщі відреагували на загибель заробітчанин, якого жорстоко побили поліцейські

У посольстві України у Польщі відреагували на загибель заробітчанин, якого жорстоко побили поліцейські
Посольство України готує і найближчим часом відправить МЗС Польщі ноту щодо cмерті у Вроцлаві 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання його поліцією.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив посол України в Польщі Андрій Дешиця.

"Ми готуємо і найближчим часом направимо ноту з проханням щодо проведення неупередженого і швидкого слідства, притягнення причетних осіб до відповідальності й інформування української сторони про цю надзвичайну подію",- заявив Дещиця.

За його словами, справа щодо розслідування смерті 25-річного українця від початку серпня перебуває на контролі українських дипломатичних органів, зокрема Генерального консульства України у Кракові.

Як інформувало агентство, у Вроцлаві після затримання поліцією і перевезення до витверезника 30 липня помер 25-річний Дмитро Никифоренко з Немирова Вінницької області. За даними видання Gazeta Wyborcza, яка отримала доступ до даних відеомоніторингу із затримання українця, польські поліцейські застосували до чоловіка неадекватну до ситуації фізичну силу, що і стало причиною смерті хлопця.

Як повідомили агентству в Окружній прокуратурі у місті Свідніца, яке веде справу про загибель українця, слідство зараз очікує на результати декількох експертиз, зокрема аудіовізуальну та оцінку експерта з техніки і тактики дій поліцейських.

Справа смерті українця після затримання поліцією викликала значний резонанс у Польщі.

На неї вже відреагували депутати Сейму Польщі, які вимагають проведення негайного контролю щодо дій поліції у контексті смерті українця. Особливого нагляду і ретельного розслідування вимагають й громадські організації, зокрема Гельсінська фундація з прав людини.

Після смерті українця і оприлюднення деталей справи у польських ЗМІ комендант поліції у Вроцлаві 1 вересня прийняв рішення про усунення від виконання обов'язків чотирьох поліцейських, які 30 липня затримували українця, а щодо двох з них розпочалася процедура видалення їх із служби в поліції.

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Теги: Польща, смерть, українець
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