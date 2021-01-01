У посольстві України у Польщі відреагували на загибель заробітчанин, якого жорстоко побили поліцейські

Дмитра Никифоренка після затримання його поліцією.



Про це в коментарі кореспонденту Андрій Дешиця.



"Ми готуємо і найближчим часом направимо ноту з проханням щодо проведення неупередженого і швидкого слідства, притягнення причетних осіб до відповідальності й інформування української сторони про цю надзвичайну подію",- заявив Дещиця.



За його словами, справа щодо розслідування смерті 25-річного українця від початку серпня перебуває на контролі українських дипломатичних органів, зокрема Генерального консульства України у Кракові.



Як інформувало агентство, у Вроцлаві після затримання поліцією і перевезення до витверезника 30 липня помер 25-річний Дмитро Никифоренко з Немирова Вінницької області. За даними видання Gazeta Wyborcza, яка отримала доступ до даних відеомоніторингу із затримання українця, польські поліцейські застосували до чоловіка неадекватну до ситуації фізичну силу, що і стало причиною смерті хлопця.



Як повідомили агентству в Окружній прокуратурі у місті Свідніца, яке веде справу про загибель українця, слідство зараз очікує на результати декількох експертиз, зокрема аудіовізуальну та оцінку експерта з техніки і тактики дій поліцейських.



Справа смерті українця після затримання поліцією викликала значний резонанс у Польщі.



На неї вже відреагували депутати Сейму Польщі, які вимагають проведення негайного контролю щодо дій поліції у контексті смерті українця. Особливого нагляду і ретельного розслідування вимагають й громадські організації, зокрема Гельсінська фундація з прав людини.



Після смерті українця і оприлюднення деталей справи у польських ЗМІ комендант поліції у Вроцлаві 1 вересня прийняв рішення про усунення від виконання обов'язків чотирьох поліцейських, які 30 липня затримували українця, а щодо двох з них розпочалася процедура видалення їх із служби в поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Посольство України готує і найближчим часом відправить МЗС Польщі ноту щодо cмерті у Вроцлаві 25-річного українцяПро це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив посол України в Польщі"Ми готуємо і найближчим часом направимо ноту з проханням щодо проведення неупередженого і швидкого слідства, притягнення причетних осіб до відповідальності й інформування української сторони про цю надзвичайну подію",- заявив Дещиця.За його словами, справа щодо розслідування смерті 25-річного українця від початку серпня перебуває на контролі українських дипломатичних органів, зокрема Генерального консульства України у Кракові.Як інформувало агентство, у Вроцлаві після затримання поліцією і перевезення до витверезника 30 липня помер 25-річний Дмитро Никифоренко з Немирова Вінницької області. За даними видання Gazeta Wyborcza, яка отримала доступ до даних відеомоніторингу із затримання українця, польські поліцейські застосували до чоловіка неадекватну до ситуації фізичну силу, що і стало причиною смерті хлопця.Як повідомили агентству в Окружній прокуратурі у місті Свідніца, яке веде справу про загибель українця, слідство зараз очікує на результати декількох експертиз, зокрема аудіовізуальну та оцінку експерта з техніки і тактики дій поліцейських.Справа смерті українця після затримання поліцією викликала значний резонанс у Польщі.На неї вже відреагували депутати Сейму Польщі, які вимагають проведення негайного контролю щодо дій поліції у контексті смерті українця. Особливого нагляду і ретельного розслідування вимагають й громадські організації, зокрема Гельсінська фундація з прав людини.Після смерті українця і оприлюднення деталей справи у польських ЗМІ комендант поліції у Вроцлаві 1 вересня прийняв рішення про усунення від виконання обов'язків чотирьох поліцейських, які 30 липня затримували українця, а щодо двох з них розпочалася процедура видалення їх із служби в поліції.

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