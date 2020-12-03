На Львівщині – страшна автотроща: загинули 4 людини, серед яких – неповнолітня. ФОТО

На вулиці Самбірській у місті Рудки Самбірського району внаслідок моторошної ДТП загинули четверо осіб.Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 3 вересня, близько 16.20, повідомляє Нацполіція у Львівській області.Як попередньо встановили правоохоронці, водій сідлового тагяча Renault не вправся з керуванням, виїхав на тротуар, збив електроопору та в'їхав у продуктовий магазин.Від тілесних ушкоджень, отриманих внаслідок ДТП, водій вантажівки та ще дві жінки загинули на місці події. Крім того, травми отримала неповнолітня дівчина-пішохід, яка була доставлена до лікарні. Незважаючи на зусилля медиків, потерпіла померла у медзакладі.Особи усіх учасників ДТП встановлюються.На місці події працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини та територіального підрозділу поліції.Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Вирішується питання її правової кваліфікації.