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На Львівщині – страшна автотроща: загинули 4 людини, серед яких – неповнолітня. ФОТО

На Львівщині – страшна автотроща: загинули 4 людини, серед яких – неповнолітня. ФОТО
На вулиці Самбірській у місті Рудки Самбірського району внаслідок моторошної ДТП загинули четверо осіб.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 3 вересня, близько 16.20, повідомляє Нацполіція у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій сідлового тагяча Renault не вправся з керуванням, виїхав на тротуар, збив електроопору та в'їхав у продуктовий магазин.

Від тілесних ушкоджень, отриманих внаслідок ДТП, водій вантажівки та ще дві жінки загинули на місці події. Крім того, травми отримала неповнолітня дівчина-пішохід, яка була доставлена до лікарні. Незважаючи на зусилля медиків, потерпіла померла у медзакладі.

Особи усіх учасників ДТП встановлюються.

На місці події працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини та територіального підрозділу поліції.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Вирішується питання її правової кваліфікації.

На Львівщині – страшна автотроща: загинули 4 людини, серед яких – неповнолітня. ФОТО
На Львівщині – страшна автотроща: загинули 4 людини, серед яких – неповнолітня. ФОТО
На Львівщині – страшна автотроща: загинули 4 людини, серед яких – неповнолітня. ФОТО

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Теги: Львівщина, смертельна аварія
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