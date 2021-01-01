«Закладки», шприци, таблетки: на Волині правоохоронці «накрили» наркобізнес. ФОТО

Сьогодні, 3 вересня, в Ковелі та Ковельському районі правоохоронці провели 16 обшуків за місцями проживання учасників групи та інших осіб, ймовірно, причетних до злочинної діяльності.Обшуки проводились у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 Кримінального Кодексу України. Йдеться про збут особливо небезпечних психотропних речовин на території області.Організував протиправну діяльність 42-річний ковельчанин, йому вже обрано запобіжний захід – тримання під вартою.Також затримано трьох збувачів наркотиків, двом з яких обрано аналогічні запобіжні заходи.У всіх фігурантів вилучено наркотичні речовини канабіс і Альфа PVP, коноплі, готові «закладки», значну кількість мобільних телефонів, банківських карток, GPS-трекерів, електронних ваг, пристроїв для вживання наркотиків, зіп-пакетиків, шприців тощо.В інших 6 осіб, ймовірно, також причетних до протиправної діяльності, вилучено наркотичні речовини, електронні ваги, мобільні телефони, пристрої для вживання наркотиків, таблетки з вмістом наркотиків.Разом з спеціальними службами ГУНП у Волинській області працівники управління боротьби з наркозлочинністю, спільно зі співробітниками управління СБУ у Волинській області, провели понад 60 негласних слідчих (розшукових) дій, в результаті яких задокументували 6 епізодів злочинної діяльності цієї злочинної групи.Усього ж за результатами обшуків вилучено понад 2 кг канабісу, понад 230 г Альфа PVP, таблетки MDMA, 16 шприців з заповненою речовиною Альфа PVP, рослини конопель, речовини, призначені для виготовлення заборонених речовин.За цінами «чорного ринку» вартість вилученого – майже 700 000 гривень.Триває досудове слідство.