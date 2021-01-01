«Закладки», шприци, таблетки: на Волині правоохоронці «накрили» наркобізнес. ФОТО
Сьогодні, 18:54
Сьогодні, 3 вересня, в Ковелі та Ковельському районі правоохоронці провели 16 обшуків за місцями проживання учасників групи та інших осіб, ймовірно, причетних до злочинної діяльності.
Обшуки проводились у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 Кримінального Кодексу України. Йдеться про збут особливо небезпечних психотропних речовин на території області.
Організував протиправну діяльність 42-річний ковельчанин, йому вже обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Також затримано трьох збувачів наркотиків, двом з яких обрано аналогічні запобіжні заходи.
У всіх фігурантів вилучено наркотичні речовини канабіс і Альфа PVP, коноплі, готові «закладки», значну кількість мобільних телефонів, банківських карток, GPS-трекерів, електронних ваг, пристроїв для вживання наркотиків, зіп-пакетиків, шприців тощо.
В інших 6 осіб, ймовірно, також причетних до протиправної діяльності, вилучено наркотичні речовини, електронні ваги, мобільні телефони, пристрої для вживання наркотиків, таблетки з вмістом наркотиків.
Разом з спеціальними службами ГУНП у Волинській області працівники управління боротьби з наркозлочинністю, спільно зі співробітниками управління СБУ у Волинській області, провели понад 60 негласних слідчих (розшукових) дій, в результаті яких задокументували 6 епізодів злочинної діяльності цієї злочинної групи.
Усього ж за результатами обшуків вилучено понад 2 кг канабісу, понад 230 г Альфа PVP, таблетки MDMA, 16 шприців з заповненою речовиною Альфа PVP, рослини конопель, речовини, призначені для виготовлення заборонених речовин.
За цінами «чорного ринку» вартість вилученого – майже 700 000 гривень.
Триває досудове слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Обшуки проводились у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 Кримінального Кодексу України. Йдеться про збут особливо небезпечних психотропних речовин на території області.
Організував протиправну діяльність 42-річний ковельчанин, йому вже обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Також затримано трьох збувачів наркотиків, двом з яких обрано аналогічні запобіжні заходи.
У всіх фігурантів вилучено наркотичні речовини канабіс і Альфа PVP, коноплі, готові «закладки», значну кількість мобільних телефонів, банківських карток, GPS-трекерів, електронних ваг, пристроїв для вживання наркотиків, зіп-пакетиків, шприців тощо.
В інших 6 осіб, ймовірно, також причетних до протиправної діяльності, вилучено наркотичні речовини, електронні ваги, мобільні телефони, пристрої для вживання наркотиків, таблетки з вмістом наркотиків.
Разом з спеціальними службами ГУНП у Волинській області працівники управління боротьби з наркозлочинністю, спільно зі співробітниками управління СБУ у Волинській області, провели понад 60 негласних слідчих (розшукових) дій, в результаті яких задокументували 6 епізодів злочинної діяльності цієї злочинної групи.
Усього ж за результатами обшуків вилучено понад 2 кг канабісу, понад 230 г Альфа PVP, таблетки MDMA, 16 шприців з заповненою речовиною Альфа PVP, рослини конопель, речовини, призначені для виготовлення заборонених речовин.
За цінами «чорного ринку» вартість вилученого – майже 700 000 гривень.
Триває досудове слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Закладки», шприци, таблетки: на Волині правоохоронці «накрили» наркобізнес. ФОТО
Сьогодні, 18:54
У місті на Волині звільнили директора водоканалу
Сьогодні, 18:41
Волинські прикордонники за місяць виявили майже пів сотні підроблених сертифікатів про вакцинацію
Сьогодні, 18:15
На Львівщині – страшна автотроща: загинули 4 людини, серед яких – неповнолітня. ФОТО
Сьогодні, 17:58
У посольстві України у Польщі відреагували на загибель заробітчанин, якого жорстоко побили поліцейські
Сьогодні, 17:52
Медіа