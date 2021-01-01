Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 4 серпня
Сьогодні, 20:00
У суботу, 4 вересня, на Волині прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 12-17° тепла.
У Луцьку прогнозують мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 14-16° тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 12-17° тепла.
У Луцьку прогнозують мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 14-16° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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