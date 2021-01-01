Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 4 серпня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 12-17° тепла.



У Луцьку прогнозують мінлива хмарність. Без істотних опадів.



Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 14-16° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 4 вересня, на Волині прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 12-17° тепла.У Луцьку прогнозують мінлива хмарність. Без істотних опадів.Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 14-16° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію