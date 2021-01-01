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Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 4 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 4 серпня
У суботу, 4 вересня, на Волині прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 12-17° тепла.

У Луцьку прогнозують мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 14-16° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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