З волинської «інфекційки» звільнили частину медперсоналу. ВІДЕО





Як повідомила



"Це – вузька спеціальність, на сьогодні в місті всі ставки зайняті. Люди пішли на біржу, і, можливо, треба оформляти як приватного підприємця", – каже лікарка.



Причина такого кадрового рішення, зі слів тимчасової виконувачки обов'язків директора обласної інфекційної лікарні Любов Серби, полягає у реорганізації закладу та недостатньому фінансуванні відділення.



У липні керівниця лікарні Галина Морочковська розповідала Суспільному, що згідно з договором з Національною службою здоров’я, відділення не заробляє на зарплати лікарям, тому більша частина персоналу потрапила під скорочення.



Любов Серба додала: фінансування відділення Національна служба здоров'я збільшила, проте сума невелика.



"Фінансування було вкрай недостатнє – це 18 тисяч гривень. На сьогодні вже отримали перегляд фінансування з НСЗУ, і ця сума зросла. Зараз вона становить 66 тисяч на місяць. Цих коштів вистачить до наступного укладання договорів 1 квітня наступного року", – зазначила медичка.



Одна з семи лікарів, яких перевели на половину ставки – дерматовенерологиня Інна Кирилова. Після скорочення лікарка приймає пацієнтів по три години в день. Із її слів, медики працюють без медсестер, тому навантаження велике.



"Все залишилося, функціонуємо. Ми самі заповнюємо і комп’ютер, і оглядаємо хворих, тому встигнути важко. Напевно, кращі не зроблять ніде специфічні дерматологічні аналізи. І по грибках роблять в нас", – додала дерматовенерологиня.



Спеціалісти продовжать лікувати населення з усієї області, говорить Любов Серба. Для того, аби потрапити на прийом до дерматовенеролога, необхідно мати направлення від сімейного лікаря.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У шкірно-дерматовенерологічному центрі Волинської обласної інфекційної лікарні звільнили 17 працівників. З першого вересня у відділенні залишилися семеро лікарів, котрі працюють на пів ставки.Як повідомила Суспільному завідувачка відділення шкірно-венерологічного центру Інна Шафранюк, із семи медсестер у відділенні залишилося дві, решта медперсоналу шукає нову роботу."Це – вузька спеціальність, на сьогодні в місті всі ставки зайняті. Люди пішли на біржу, і, можливо, треба оформляти як приватного підприємця", – каже лікарка.Причина такого кадрового рішення, зі слів тимчасової виконувачки обов'язків директора обласної інфекційної лікарні Любов Серби, полягає у реорганізації закладу та недостатньому фінансуванні відділення.У липні керівниця лікарні Галина Морочковська розповідала Суспільному, що згідно з договором з Національною службою здоров’я, відділення не заробляє на зарплати лікарям, тому більша частина персоналу потрапила під скорочення.Любов Серба додала: фінансування відділення Національна служба здоров'я збільшила, проте сума невелика."Фінансування було вкрай недостатнє – це 18 тисяч гривень. На сьогодні вже отримали перегляд фінансування з НСЗУ, і ця сума зросла. Зараз вона становить 66 тисяч на місяць. Цих коштів вистачить до наступного укладання договорів 1 квітня наступного року", – зазначила медичка.Одна з семи лікарів, яких перевели на половину ставки – дерматовенерологиня Інна Кирилова. Після скорочення лікарка приймає пацієнтів по три години в день. Із її слів, медики працюють без медсестер, тому навантаження велике."Все залишилося, функціонуємо. Ми самі заповнюємо і комп’ютер, і оглядаємо хворих, тому встигнути важко. Напевно, кращі не зроблять ніде специфічні дерматологічні аналізи. І по грибках роблять в нас", – додала дерматовенерологиня.Спеціалісти продовжать лікувати населення з усієї області, говорить Любов Серба. Для того, аби потрапити на прийом до дерматовенеролога, необхідно мати направлення від сімейного лікаря.

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