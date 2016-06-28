Кличко хоче відправити свого сина в армію





Про це розповів в ефірі програми «Зірковий шлях» на телеканалі «Україна», пише



Старший син Кличка, 21-річний Єгор закінчив університет у Британії.



«Кажу, це випробування, такі «університети» тобі потрібно пройти. Якщо громадянин України - повинен піти в українську армію», - сказав мер Києва.



18-річна донька Віталія та його дружини Наталі, Єлизавета цікавиться психологією, 16-річний Максим поки не знає, ким він буде.



«Іноді бачимося. Кілька разів на рік. Є люди, які бачаться кожного дня, але стосунків у них нема. Стосунки – це не питання наскільки часто ти бачишся. Якщо нема чим займатися, тоді починаєш шукати спокуси», - сказав Віталій про дружину, яка мешкає у Німеччині.



Кличко спростував розлучення. У шлюбі Віталій і Наталія - 25 років.

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