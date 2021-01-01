У волинському селі встановили дитячий майданчик. ФОТО





Про це повідомляє Район.Горохів.



Цемент та дрібний щебінь для встановлення майданчика надала Неля Шумчук.



Встановленням майданчика займались небайдужі мешканці.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Марковичі колишнього Горохівського району встановили дитячий майданчик.Про це повідомляє Район.Горохів.Цемент та дрібний щебінь для встановлення майданчика надала Неля Шумчук.Встановленням майданчика займались небайдужі мешканці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію