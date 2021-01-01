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У волинському селі встановили дитячий майданчик. ФОТО

У волинському селі встановили дитячий майданчик. ФОТО
У селі Марковичі колишнього Горохівського району встановили дитячий майданчик.

Про це повідомляє Район.Горохів.

Цемент та дрібний щебінь для встановлення майданчика надала Неля Шумчук.

Встановленням майданчика займались небайдужі мешканці.



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Теги: Волинь, Марковичі
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