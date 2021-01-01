Українські паралімпійці завоювали 10 медалей за день

Українці вибороли 4 золоті, 5 срібних та 1 бронзову медалі в 10 день Паралімпіади в Токіо.Про це повідомляють Коментарі, посилаючись на сторінку Міністерства молоді та спорту в Facebook.На рахунку збірної України вже 94 медалі. Спортсмени змагалися в таких видах спорту, як плавання, веслування, кульова стрільба, легка атлетика, велоспорт, тхеквондо. Справжнім рекордсменом став плавець Максим Крипак, він здобув 5 золотих медалей. На його рахунку також 1 срібна та 1 бронзова медалі.На десятий день змагань Максим здобув "золото" у комплексному плаванні на дистанцію в 200 метрів у класі S10. Ще одне "золото" здобув Денис Остапченко у плаванні вільним стилем на дистанцію 200 метрів у класі S3. Денис вже має повний комплект нагород. Золоту медаль отримав веслувальник Сергій Ємельянов, що змагався на байдарці-одиночці в класі KL3. Денис найшвидше подолав 200 метрів.Спортсмен випередив росіянина Леоніда Круглова на 0.1 секунди й став кращим. Легкоатлетка Зоя Овсій у класі F51 найдалі метнула булаву та посіла перше місце. Зоя не тільки отримала золоту нагороду, а й встановила паралімпійський рекорд. Дівчина метнула булаву на 25,12 метра. На її рахунку вже є бронзова медаль із метання диска.Срібні медалі здобули: плавець Андрій Трусов, веслувальник Микола Синюк, легкоатлети Людмила Даниліна та Микола Жабняк, велогонщик Єгор Дементьєв. Українець Трусов фінішував другим на дистанції 50 метрів, яку він подолав у стилі батерфляй. Андрій змагався в класі S7 й це його шоста медаль на Іграх-2020. Трусов вже має 2 золоті, 3 срібні та 1 бронзову медалі. Срібну медаль здобув Микола Синюк, що подолав 200 метрів у класі KL2. Українець фінішував на 1 секунду пізніше за австралійця Кьортіса Макграта. Легкоатлетка Людмила Даниліна у забігу на 1500 метрів в класі Т20 фінішувала другою й отримала срібну нагороду. Микола Жабняк змагався у метанні диска в класі F37. Українець здобув "срібло". "Срібло" отримав й велогонщик Єгор Дементьєв, що змагався в шосейній велогонці у класі С4-5. На його рахунку вже є срібна та бронзова нагороди. "Бронзу" в третій день вересня здобув плавець Денис Дубров. Спортсмен подолав 100 метрів батерфляєм у класі S8. Денис має одну золоту та дві срібні нагороди.