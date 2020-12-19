У Києві горить костел святого Миколая





Про це у Телеграмі повідомляє мер Києва Віталій Кличко, передає Укрінформ.



"Міські рятувальні служби, 15 фахівців ДСНС та 4 одиниці техніки ліквідовують пожежу в костелі Святого Миколая на вулиці Великій Васильківській", - ідеться в повідомленні.



Як уточнив міський голова, займання сталося між першим і другим поверхами та швидко розповсюдилось на покрівлю будівлі.



"Ранг пожежі - 2", - додав Кличко.



За його словами, рятувальні служби міста і фахівці ДСНС локалізували пожежу. Потерпілих немає.

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