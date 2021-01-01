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В Україну йдуть перші заморозки

В Україну йдуть перші заморозки
Найближчими днями синоптичну ситуацію в Україні буде визначати потужний антициклон, за рахунок чого істотних опадів не очікується.

За температурними показниками ночі та дні поступово ставатимуть значно холоднішими. Про це повідомляє "Газета ua", посилаючись на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Завтра в Україні, крім південної частини, місцями невеликий дощ, температура вночі 7-14°C, вдень 13-18°C, на Закарпатті та Півдні країни 20-25°C.

"В наступні дві доби переважно без опадів, лише в неділю вдень у північних областях та Карпатах подекуди невеликий дощ. Температура в більшості областей вночі 2-7°C тепла, 6 вересня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°C, вдень 12-18°C тепла. На Закарпатті та Півдні країни вночі 7-12°C, вдень 16-21°C", — прогнозують синоптики.

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Теги: Україна, погода
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