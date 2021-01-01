В Україну йдуть перші заморозки





За температурними показниками ночі та дні поступово ставатимуть значно холоднішими. Про це повідомляє



Завтра в Україні, крім південної частини, місцями невеликий дощ, температура вночі 7-14°C, вдень 13-18°C, на Закарпатті та Півдні країни 20-25°C.



"В наступні дві доби переважно без опадів, лише в неділю вдень у північних областях та Карпатах подекуди невеликий дощ. Температура в більшості областей вночі 2-7°C тепла, 6 вересня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°C, вдень 12-18°C тепла. На Закарпатті та Півдні країни вночі 7-12°C, вдень 16-21°C", — прогнозують синоптики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найближчими днями синоптичну ситуацію в Україні буде визначати потужний антициклон, за рахунок чого істотних опадів не очікується.За температурними показниками ночі та дні поступово ставатимуть значно холоднішими. Про це повідомляє "Газета ua" , посилаючись на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.Завтра в Україні, крім південної частини, місцями невеликий дощ, температура вночі 7-14°C, вдень 13-18°C, на Закарпатті та Півдні країни 20-25°C."В наступні дві доби переважно без опадів, лише в неділю вдень у північних областях та Карпатах подекуди невеликий дощ. Температура в більшості областей вночі 2-7°C тепла, 6 вересня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°C, вдень 12-18°C тепла. На Закарпатті та Півдні країни вночі 7-12°C, вдень 16-21°C", — прогнозують синоптики.

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