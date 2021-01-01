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В Польщі за кермом автобуса спіймали п'яного українця

В Польщі за кермом автобуса спіймали п'яного українця
Нетверезий українець у Польщі керував громадським автобусом у Валбжиху.

Про це повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції, 46-річного українця затримали під час ранкової перевірки тверезості водіїв.

У крові чоловіка, який віз пасажирів на одному з міських маршрутів, виявили майже проміле алкоголю. Порушника одразу затримали.

Суд ухвалив позбавити громадянина України водійських прав на 3 роки. Крім цього, чоловіка оштрафувати на 10 000 злотих.

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Теги: Польща, Україна
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