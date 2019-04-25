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У Запоріжжі під час уроку в школяра зупинилося серце

У Запоріжжі під час уроку в школяра зупинилося серце
У Запоріжжі в гімназії № 8 на уроці мало не помер 14-річний школяр. Йому раптово стало погано й у нього сталася зупинка серця.

Медсестра школи разом з інженером з охорони праці до приїзду швидкої намагалися запустити серце хлопця, - пише видання Факти.

Зараз підліток в реанімації. Його стан важкий, повідомила заступник голови Запорізької ОДА Злата Некрасова.

Чиновниця зазначила, що це другий випадок зі схожою симптоматикою. Раніше в лікарню зі схожими симптомами вже потрапляв ще один учень з цієї школи.

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Теги: Запоріжжя, школа
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