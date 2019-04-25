У Запоріжжі під час уроку в школяра зупинилося серце
Сьогодні, 07:31
У Запоріжжі в гімназії № 8 на уроці мало не помер 14-річний школяр. Йому раптово стало погано й у нього сталася зупинка серця.
Медсестра школи разом з інженером з охорони праці до приїзду швидкої намагалися запустити серце хлопця, - пише видання Факти.
Зараз підліток в реанімації. Його стан важкий, повідомила заступник голови Запорізької ОДА Злата Некрасова.
Чиновниця зазначила, що це другий випадок зі схожою симптоматикою. Раніше в лікарню зі схожими симптомами вже потрапляв ще один учень з цієї школи.
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Медсестра школи разом з інженером з охорони праці до приїзду швидкої намагалися запустити серце хлопця, - пише видання Факти.
Зараз підліток в реанімації. Його стан важкий, повідомила заступник голови Запорізької ОДА Злата Некрасова.
Чиновниця зазначила, що це другий випадок зі схожою симптоматикою. Раніше в лікарню зі схожими симптомами вже потрапляв ще один учень з цієї школи.
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