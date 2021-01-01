Повідомили, скільки нових хворих на Covid-19 виявили в Україні за добу





Про це повідомляє МОЗ.



Також за минулу добу:

- госпіталізували – 824 особи;

- летальних випадків – 44;

- одужало – 1 447 осіб.



За добу протестували:

- методом ПЛР – 25 637 осіб,

- методом ІФА – 7 979 осіб,

- експрес-тестами – 23 234 особи.



За весь час пандемії в Україні:

- захворіло – 2 296 155 осіб;

- одужало – 2 212 313 осіб;

- летальних випадків – 53 966;

- провели ПЛР-тестувань – 12 081 160.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (339), Харківській (216), Одеській (208), Чернівецькій (193) та Львівській (183) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 3 вересня 2021 року в Україні зафіксували 2 614 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 196 медпрацівників – 46).Про це повідомляє МОЗ.Також за минулу добу:- госпіталізували – 824 особи;- летальних випадків – 44;- одужало – 1 447 осіб.За добу протестували:- методом ПЛР – 25 637 осіб,- методом ІФА – 7 979 осіб,- експрес-тестами – 23 234 особи.За весь час пандемії в Україні:- захворіло – 2 296 155 осіб;- одужало – 2 212 313 осіб;- летальних випадків – 53 966;- провели ПЛР-тестувань – 12 081 160.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (339), Харківській (216), Одеській (208), Чернівецькій (193) та Львівській (183) областях.

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