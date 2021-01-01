Повідомили, скільки нових хворих на Covid-19 виявили в Україні за добу
Сьогодні, 09:10
За добу 3 вересня 2021 року в Україні зафіксували 2 614 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 196 медпрацівників – 46).
Про це повідомляє МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 824 особи;
- летальних випадків – 44;
- одужало – 1 447 осіб.
За добу протестували:
- методом ПЛР – 25 637 осіб,
- методом ІФА – 7 979 осіб,
- експрес-тестами – 23 234 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 296 155 осіб;
- одужало – 2 212 313 осіб;
- летальних випадків – 53 966;
- провели ПЛР-тестувань – 12 081 160.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (339), Харківській (216), Одеській (208), Чернівецькій (193) та Львівській (183) областях.
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Про це повідомляє МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 824 особи;
- летальних випадків – 44;
- одужало – 1 447 осіб.
За добу протестували:
- методом ПЛР – 25 637 осіб,
- методом ІФА – 7 979 осіб,
- експрес-тестами – 23 234 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 296 155 осіб;
- одужало – 2 212 313 осіб;
- летальних випадків – 53 966;
- провели ПЛР-тестувань – 12 081 160.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (339), Харківській (216), Одеській (208), Чернівецькій (193) та Львівській (183) областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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