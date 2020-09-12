Святкування Дня міста у Луцьку розпочали з велопробігу у вишиванках. ФОТО

У Луцьку стартували заходи, присвячені до Дня міста. Цьогоріч місту виповнюється 936 років.Розпочалося святкування о 9 годині з велопробігу у вишиванках, який стартував з Театрального майдану.Сотні красивих лучан у вишиванках та з державною символікою проїдуться за таким маршрутом: Театральний м-н. – вул. Винниченка – пр. Перемоги – пр. Соборності – пр. Молоді – пр. Відродження – вул. Рівненська – вул. Авторемонтна – вул. Архітектора Метельницького – вул. Глушець – пр. Волі – Театральний м-н.У святковому велопробігу взяв участь Луцький міський головаЦікаво, до велопробігу також долучилися і маленькі велосипедисти. Учасників заходу вулицями міста супроводжували патрульні.Нагадаємо, 4 та 5 вересняВ програмі - урочисті заходи, концерти, фестивалі, культурно-мистецькі дійства, перфоманси та спортивні змагання, приурочені до Дня міста. А також головний святковий концерт, хедлайнером якого буде гурт СКАЙ. Зарозміщена інтерактивна афіша, де можна оглянути детальну інформацію щодо святкових подій.До слова, у зв’язку з проведенням різноманітних заходів з нагоди Дня міста, 4-5 вересня