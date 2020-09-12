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Святкування Дня міста у Луцьку розпочали з велопробігу у вишиванках. ФОТО

Святкування Дня міста у Луцьку розпочали з велопробігу у вишиванках. ФОТО
У Луцьку стартували заходи, присвячені до Дня міста. Цьогоріч місту виповнюється 936 років.

Розпочалося святкування о 9 годині з велопробігу у вишиванках, який стартував з Театрального майдану.

Сотні красивих лучан у вишиванках та з державною символікою проїдуться за таким маршрутом: Театральний м-н. – вул. Винниченка – пр. Перемоги – пр. Соборності – пр. Молоді – пр. Відродження – вул. Рівненська – вул. Авторемонтна – вул. Архітектора Метельницького – вул. Глушець – пр. Волі – Театральний м-н.

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У святковому велопробігу взяв участь Луцький міський голова Ігор Поліщук. Цікаво, до велопробігу також долучилися і маленькі велосипедисти. Учасників заходу вулицями міста супроводжували патрульні.

Нагадаємо, 4 та 5 вересня Луцьк відзначає День міста. В програмі - урочисті заходи, концерти, фестивалі, культурно-мистецькі дійства, перфоманси та спортивні змагання, приурочені до Дня міста. А також головний святковий концерт, хедлайнером якого буде гурт СКАЙ. За посиланням розміщена інтерактивна афіша, де можна оглянути детальну інформацію щодо святкових подій.

До слова, у зв’язку з проведенням різноманітних заходів з нагоди Дня міста, 4-5 вересня обмежать рух транспорту центральними вулицями Луцька.


Святкування Дня міста у Луцьку розпочали з велопробігу у вишиванках. ФОТО
Святкування Дня міста у Луцьку розпочали з велопробігу у вишиванках. ФОТО
Святкування Дня міста у Луцьку розпочали з велопробігу у вишиванках. ФОТО
Святкування Дня міста у Луцьку розпочали з велопробігу у вишиванках. ФОТО
Святкування Дня міста у Луцьку розпочали з велопробігу у вишиванках. ФОТО
Святкування Дня міста у Луцьку розпочали з велопробігу у вишиванках. ФОТО
Святкування Дня міста у Луцьку розпочали з велопробігу у вишиванках. ФОТО
Святкування Дня міста у Луцьку розпочали з велопробігу у вишиванках. ФОТО
Святкування Дня міста у Луцьку розпочали з велопробігу у вишиванках. ФОТО
Святкування Дня міста у Луцьку розпочали з велопробігу у вишиванках. ФОТО
Святкування Дня міста у Луцьку розпочали з велопробігу у вишиванках. ФОТО
Святкування Дня міста у Луцьку розпочали з велопробігу у вишиванках. ФОТО
Святкування Дня міста у Луцьку розпочали з велопробігу у вишиванках. ФОТО
Святкування Дня міста у Луцьку розпочали з велопробігу у вишиванках. ФОТО
Святкування Дня міста у Луцьку розпочали з велопробігу у вишиванках. ФОТО
Святкування Дня міста у Луцьку розпочали з велопробігу у вишиванках. ФОТО
Святкування Дня міста у Луцьку розпочали з велопробігу у вишиванках. ФОТО
Святкування Дня міста у Луцьку розпочали з велопробігу у вишиванках. ФОТО
Святкування Дня міста у Луцьку розпочали з велопробігу у вишиванках. ФОТО
Святкування Дня міста у Луцьку розпочали з велопробігу у вишиванках. ФОТО
Святкування Дня міста у Луцьку розпочали з велопробігу у вишиванках. ФОТО
Святкування Дня міста у Луцьку розпочали з велопробігу у вишиванках. ФОТО
Святкування Дня міста у Луцьку розпочали з велопробігу у вишиванках. ФОТО
Святкування Дня міста у Луцьку розпочали з велопробігу у вишиванках. ФОТО
Святкування Дня міста у Луцьку розпочали з велопробігу у вишиванках. ФОТО
Святкування Дня міста у Луцьку розпочали з велопробігу у вишиванках. ФОТО
Святкування Дня міста у Луцьку розпочали з велопробігу у вишиванках. ФОТО
Святкування Дня міста у Луцьку розпочали з велопробігу у вишиванках. ФОТО

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Теги: День міста, велепробіг, святкування
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