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Долар впав у ціні: курс валют у Луцьку на 4 вересня

Долар впав у ціні: курс валют у Луцьку на 4 вересня
Курс долара у Луцьку станом на 4 вересня 2021 року в обмінниках такий: купівля – 26.799, а продаж – 27.056.

Євро при купівлі становить – 31.700, продажу – 32.167.

Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – 0.378.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.673, продаж – 7.210.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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