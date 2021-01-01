Долар впав у ціні: курс валют у Луцьку на 4 вересня
Сьогодні, 09:58
Курс долара у Луцьку станом на 4 вересня 2021 року в обмінниках такий: купівля – 26.799, а продаж – 27.056.
Євро при купівлі становить – 31.700, продажу – 32.167.
Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – 0.378.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.673, продаж – 7.210.
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Євро при купівлі становить – 31.700, продажу – 32.167.
Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – 0.378.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.673, продаж – 7.210.
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