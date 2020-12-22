У Луцьку мешканці багатоповерхівки скаржаться, що нові електролічильники нараховують забагато кіловат





Детальніше – у сюжеті

Після заміни лічильника платити за електроенергію Володимир змушений вдвічі більше. Попередній нараховував в середньому 3 кіловати на день, а з новим щодня набігає близько 8. Втім, більше електричних приладів із дружиною не використовують.



Справа не у використанні, а у лічильнику, переконаний Володимир. У те, що газовики замінювали старі та зношені на нові, чоловік не вірить.



“Ці лічильники нібито реагують на мобілку, попередній не реагував. 100 кіловат лишніх в мене не може вийти аж ніяк”, – каже Володимир Шамайда.



100 кіловат – це лише на місяць. Тож за цих майже півроку набігла геть захмарна цифра. І, як належить, Володимир з дружиною щомісяця за ці кіловати платять. Хоча для пенсіонерів із мінімалкою – ці суми неабияк б’ють по кишенях. І така проблема – у всіх мешканців цього будинку, яким у березні поміняли лічильники.



Із лічильником все добре, а з його підключенням – не дуже, пояснюють у “Волиньобленерго”. Щоправда, на себе вину не беруть.



“За зверненням споживача було проведено технічну перевірку та зафіксовано, що засіб обліку працює справно. Водночас під час огляду встановили неправильність схеми підключення у щитовій будинку. Оператор системи несе відповідальність за ввідний кабель до щитової будинку та квартирний електролічильник. Натомість споживач несе відповідальність від вихідних клем електролічильника та за електропроводку квартири. У ПрАТ “Волиньобленерго” пішли назустріч споживачу та здійснили перерахунок до фактичного споживання, незважаючи на те, що збої у нарахуванні відбулися не з вини товариства – засіб обліку вже працює коректно”, – повідомила начальниця управління забезпечення комунікації та контролю якості послуг Наталія Кулик.







Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканець луцької багатоповерхівки скаржиться: після того, як працівники “Волиньобленерго” замінили старий прилад на новий, почали набігати вдвічі більші цифри. А отже і платити доводиться значно більше. І це попри те, що про заміну лічильників споживачів не попереджували, зробили це вибірково – лише деяким мешканцям. Але після того наслідки у всіх однакові, що дуже б’ють по кишенях.Детальніше – у сюжеті 12 каналу.

Після заміни лічильника платити за електроенергіюзмушений вдвічі більше. Попередній нараховував в середньому 3 кіловати на день, а з новим щодня набігає близько 8. Втім, більше електричних приладів із дружиною не використовують.Справа не у використанні, а у лічильнику, переконаний Володимир. У те, що газовики замінювали старі та зношені на нові, чоловік не вірить.“Ці лічильники нібито реагують на мобілку, попередній не реагував. 100 кіловат лишніх в мене не може вийти аж ніяк”, – каже Володимир Шамайда.100 кіловат – це лише на місяць. Тож за цих майже півроку набігла геть захмарна цифра. І, як належить, Володимир з дружиною щомісяця за ці кіловати платять. Хоча для пенсіонерів із мінімалкою – ці суми неабияк б’ють по кишенях. І така проблема – у всіх мешканців цього будинку, яким у березні поміняли лічильники.Із лічильником все добре, а з його підключенням – не дуже, пояснюють у “Волиньобленерго”. Щоправда, на себе вину не беруть.“За зверненням споживача було проведено технічну перевірку та зафіксовано, що засіб обліку працює справно. Водночас під час огляду встановили неправильність схеми підключення у щитовій будинку. Оператор системи несе відповідальність за ввідний кабель до щитової будинку та квартирний електролічильник. Натомість споживач несе відповідальність від вихідних клем електролічильника та за електропроводку квартири. У ПрАТ “Волиньобленерго” пішли назустріч споживачу та здійснили перерахунок до фактичного споживання, незважаючи на те, що збої у нарахуванні відбулися не з вини товариства – засіб обліку вже працює коректно”, – повідомила начальниця управління забезпечення комунікації та контролю якості послуг

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію