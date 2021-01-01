Де на Волині виявили найбільше випадків COVID-19 за минулу добу





Статистику



Нові випадки хвороби виявили у:



Луцькому районі – 15 хворих:

Луцька ТГ – 8 хворих

Копачівська ТГ – 1 хворий

Мар’янівська – 2 хворих

Рожищенська – 2 хворих

Цуманська – 2 хворих



Володимир-Волинському районі – 5 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 3 хворих

Нововолинська ТГ – 2 хворих



Камінь-Каширському районі – 13 хворих:

Камінь-Каширська ТГ – 10 хворих

Прилісненська ТГ – 1 хворий

Маневицька ТГ – 2 хворих



Ковельському районі – 13 хворих:

Забродівська ТГ – 1 хворий

Ковельська ТГ – 1 хворий

Ратнівська ТГ – 1 хворий

Турійська ТГ – 10 хворих



Усього станом на 3 вересня в області зареєстрували 62 790 випадків.



Одужало – 61 237 осіб (за останню добу – 8).



Летальні випадки – 1206 (за останню добу – 0).



Методом ПЛР всього обстежили 273 812 осіб, за останню добу – 601 особу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 46 випадків захворювання на COVID-19.Статистику оприлюднили на сайті Волинської ОДА.Нові випадки хвороби виявили у:Луцька ТГ – 8 хворихКопачівська ТГ – 1 хворийМар’янівська – 2 хворихРожищенська – 2 хворихЦуманська – 2 хворихВолодимир-Волинська ТГ – 3 хворихНововолинська ТГ – 2 хворихКамінь-Каширська ТГ – 10 хворихПрилісненська ТГ – 1 хворийМаневицька ТГ – 2 хворихЗабродівська ТГ – 1 хворийКовельська ТГ – 1 хворийРатнівська ТГ – 1 хворийТурійська ТГ – 10 хворихУсього станом на 3 вересня в області зареєстрували 62 790 випадків.Одужало – 61 237 осіб (за останню добу – 8).Летальні випадки – 1206 (за останню добу – 0).Методом ПЛР всього обстежили 273 812 осіб, за останню добу – 601 особу.

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