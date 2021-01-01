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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили найбільше випадків COVID-19 за минулу добу

Де на Волині виявили найбільше випадків COVID-19 за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 46 випадків захворювання на COVID-19.

Статистику оприлюднили на сайті Волинської ОДА.

Нові випадки хвороби виявили у:

Луцькому районі – 15 хворих:
Луцька ТГ – 8 хворих
Копачівська ТГ – 1 хворий
Мар’янівська – 2 хворих
Рожищенська – 2 хворих
Цуманська – 2 хворих

Володимир-Волинському районі – 5 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 3 хворих
Нововолинська ТГ – 2 хворих

Камінь-Каширському районі – 13 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 10 хворих
Прилісненська ТГ – 1 хворий
Маневицька ТГ – 2 хворих

Ковельському районі – 13 хворих:
Забродівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 1 хворий
Ратнівська ТГ – 1 хворий
Турійська ТГ – 10 хворих

Усього станом на 3 вересня в області зареєстрували 62 790 випадків.

Одужало – 61 237 осіб (за останню добу – 8).

Летальні випадки – 1206 (за останню добу – 0).

Методом ПЛР всього обстежили 273 812 осіб, за останню добу – 601 особу.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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