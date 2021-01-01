Де на Волині виявили найбільше випадків COVID-19 за минулу добу
Сьогодні, 11:30
За минулу добу на Волині зареєстрували 46 випадків захворювання на COVID-19.
Статистику оприлюднили на сайті Волинської ОДА.
Нові випадки хвороби виявили у:
Луцькому районі – 15 хворих:
Луцька ТГ – 8 хворих
Копачівська ТГ – 1 хворий
Мар’янівська – 2 хворих
Рожищенська – 2 хворих
Цуманська – 2 хворих
Володимир-Волинському районі – 5 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 3 хворих
Нововолинська ТГ – 2 хворих
Камінь-Каширському районі – 13 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 10 хворих
Прилісненська ТГ – 1 хворий
Маневицька ТГ – 2 хворих
Ковельському районі – 13 хворих:
Забродівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 1 хворий
Ратнівська ТГ – 1 хворий
Турійська ТГ – 10 хворих
Усього станом на 3 вересня в області зареєстрували 62 790 випадків.
Одужало – 61 237 осіб (за останню добу – 8).
Летальні випадки – 1206 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 273 812 осіб, за останню добу – 601 особу.
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Статистику оприлюднили на сайті Волинської ОДА.
Нові випадки хвороби виявили у:
Луцькому районі – 15 хворих:
Луцька ТГ – 8 хворих
Копачівська ТГ – 1 хворий
Мар’янівська – 2 хворих
Рожищенська – 2 хворих
Цуманська – 2 хворих
Володимир-Волинському районі – 5 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 3 хворих
Нововолинська ТГ – 2 хворих
Камінь-Каширському районі – 13 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 10 хворих
Прилісненська ТГ – 1 хворий
Маневицька ТГ – 2 хворих
Ковельському районі – 13 хворих:
Забродівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 1 хворий
Ратнівська ТГ – 1 хворий
Турійська ТГ – 10 хворих
Усього станом на 3 вересня в області зареєстрували 62 790 випадків.
Одужало – 61 237 осіб (за останню добу – 8).
Летальні випадки – 1206 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 273 812 осіб, за останню добу – 601 особу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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