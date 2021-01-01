вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Житомирщині міжнародний автобус врізався в автовоз: є загиблий, багато травмованих

На Житомирщині міжнародний автобус врізався в автовоз: є загиблий, багато травмованих
На Житомирщині сталася ДТП за участі міжнародного автобуса та автовоза. Внаслідок події 1 людина загинула та 11 звернулися за медичною допомогою.

Пригода сталася близько 4:20 4 вересня на 177 км автодороги Київ - Чоп у Пулинській територіальній громаді. Після зіткнення з автовозом автобус загорівся, повідомляє ГУНП у Житомирській області.

Як зазначають, близько 4:18 до поліції надійшло телефонне повідомлення про те, що поблизу с. Стрибожа сталась дорожньо-транспортна пригода та горить автобус. На місце події виїхали і нині продовжують працювати поліцейські слідчо-оперативної групи місцевого відділення поліції та відділу розслідування ДТП СУ ГУНП в області.

Попередньо встановили, що водій автобуса "Neoplan", 30-річний житель Миколаївської області, який здійснював рейс з Польщі до Маріуполя, допустив зіткнення з автовозом під керуванням 40-річного жителя Запоріжжя.

Після пригоди виникло загоряння автобуса. У ньому знаходились 25 пасажирів, усі українці. Унаслідок події загинув другий водій "Неоплана" (який відпочивав) та наразі відомо про 11 пасажирів, яким знадобилась медична допомога. Повні анкетні дані загиблого і травмованих встановлюються.

Попередня правова кваліфікація події - ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває з'ясування усіх обставин.

На Житомирщині міжнародний автобус врізався в автовоз: є загиблий, багато травмованих
На Житомирщині міжнародний автобус врізався в автовоз: є загиблий, багато травмованих
На Житомирщині міжнародний автобус врізався в автовоз: є загиблий, багато травмованих
На Житомирщині міжнародний автобус врізався в автовоз: є загиблий, багато травмованих

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смертельна аварія, Житомирщина, міжнародний автобус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Оперували 13 годин: в обласній лікарні у Луцьку рятували пацієнтку з рідкісною патологією. ВІДЕО
Сьогодні, 13:04
На Житомирщині міжнародний автобус врізався в автовоз: є загиблий, багато травмованих
Сьогодні, 12:22
Де на Волині виявили найбільше випадків COVID-19 за минулу добу
Сьогодні, 11:30
З військової частини на Волині зник солдат
Сьогодні, 10:57
Святкування Дня міста у Луцьку розпочали з велопробігу у вишиванках. ФОТО
Сьогодні, 10:50
Схожі новини
На Львівщині – страшна автотроща: загинули 4 людини, серед яких – неповнолітня. ФОТО На Львівщині – страшна автотроща: загинули 4 людини, серед яких – неповнолітня. ФОТО
03 вересень, 17:58
24-річний волинянин за кермом легковика на смерть збив пішохода 24-річний волинянин за кермом легковика на смерть збив пішохода
02 вересень, 09:57
На Рівненщині поліцейський спричинив смертельну аварію. ФОТО На Рівненщині поліцейський спричинив смертельну аварію. ФОТО
02 вересень, 09:40
Родина українців розбилася в Австрії: у ДТП загинули двоє дітей Родина українців розбилася в Австрії: у ДТП загинули двоє дітей
01 вересень, 12:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Оперували 13 годин: в обласній лікарні у Луцьку рятували пацієнтку з рідкісною патологією. ВІДЕО
Сьогодні, 13:04
 0
На Житомирщині міжнародний автобус врізався в автовоз: є загиблий, багато травмованих
Сьогодні, 12:22
 0
Де на Волині виявили найбільше випадків COVID-19 за минулу добу
Сьогодні, 11:30
 0
З військової частини на Волині зник солдат
Сьогодні, 10:57
 0
Святкування Дня міста у Луцьку розпочали з велопробігу у вишиванках. ФОТО
Сьогодні, 10:50
 0
Медіа
відео
1/8