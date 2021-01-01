На Житомирщині міжнародний автобус врізався в автовоз: є загиблий, багато травмованих
Сьогодні, 12:22
На Житомирщині сталася ДТП за участі міжнародного автобуса та автовоза. Внаслідок події 1 людина загинула та 11 звернулися за медичною допомогою.
Пригода сталася близько 4:20 4 вересня на 177 км автодороги Київ - Чоп у Пулинській територіальній громаді. Після зіткнення з автовозом автобус загорівся, повідомляє ГУНП у Житомирській області.
Як зазначають, близько 4:18 до поліції надійшло телефонне повідомлення про те, що поблизу с. Стрибожа сталась дорожньо-транспортна пригода та горить автобус. На місце події виїхали і нині продовжують працювати поліцейські слідчо-оперативної групи місцевого відділення поліції та відділу розслідування ДТП СУ ГУНП в області.
Попередньо встановили, що водій автобуса "Neoplan", 30-річний житель Миколаївської області, який здійснював рейс з Польщі до Маріуполя, допустив зіткнення з автовозом під керуванням 40-річного жителя Запоріжжя.
Після пригоди виникло загоряння автобуса. У ньому знаходились 25 пасажирів, усі українці. Унаслідок події загинув другий водій "Неоплана" (який відпочивав) та наразі відомо про 11 пасажирів, яким знадобилась медична допомога. Повні анкетні дані загиблого і травмованих встановлюються.
Попередня правова кваліфікація події - ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває з'ясування усіх обставин.
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Пригода сталася близько 4:20 4 вересня на 177 км автодороги Київ - Чоп у Пулинській територіальній громаді. Після зіткнення з автовозом автобус загорівся, повідомляє ГУНП у Житомирській області.
Як зазначають, близько 4:18 до поліції надійшло телефонне повідомлення про те, що поблизу с. Стрибожа сталась дорожньо-транспортна пригода та горить автобус. На місце події виїхали і нині продовжують працювати поліцейські слідчо-оперативної групи місцевого відділення поліції та відділу розслідування ДТП СУ ГУНП в області.
Попередньо встановили, що водій автобуса "Neoplan", 30-річний житель Миколаївської області, який здійснював рейс з Польщі до Маріуполя, допустив зіткнення з автовозом під керуванням 40-річного жителя Запоріжжя.
Після пригоди виникло загоряння автобуса. У ньому знаходились 25 пасажирів, усі українці. Унаслідок події загинув другий водій "Неоплана" (який відпочивав) та наразі відомо про 11 пасажирів, яким знадобилась медична допомога. Повні анкетні дані загиблого і травмованих встановлюються.
Попередня правова кваліфікація події - ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває з'ясування усіх обставин.
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