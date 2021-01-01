вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Обмеження через COVID-19 покращили якість повітря в світі, – науковці

Обмеження через COVID-19 покращили якість повітря в світі, – науковці
Локдауни у зв'язку з пандемією COVID-19 і обмеження на поїздки привели до різкого, але короткострокового поліпшення якості повітря. Втім, зміни не можуть замінити довгострокові дії.

Про це повідомляє "24 канал" з посиланням на дані World meteorological organization.

Незапланований експеримент

Адже багато частин світу все ще не відповідають нормам якості повітря. Про це мовиться у новому звіті Всесвітньої метеорологічної організації ООН (ВМО). Там виявили, що обмеження через COVID-19 в 2020 році тимчасово покращили якість повітря, особливо в міських районах.

Але вони також стимулюють ріст деяких забруднювачів, які небезпечні для здоров'я. Вони також впливають на зміну клімату.

"COVID-19 виявився незапланованим експериментом за якістю повітря. Це призвело до тимчасових локальних покращень", – сказали науковці.

Разом з тим додали, що пандемія не замінює постійних і систематичних дій у боротьбі з основним чинником забруднення і зміни клімату і відтак, "захисту здоров'я як людей, так і планети". Забруднення повітря, особливо дрібними частинками, серйозно впливає на здоров'я людини і щорічно призводить до мільйонів смертей.

Про що мовиться у звіті


Звіт ВМО заснований на дослідженні поведінки основних забруднювачів повітря в десятках міст по всьому світу і навколо них. Аналіз показує, що концентраціях твердих частинок у повітрі знизилась до 40% під час повного локдауну. Вони порівнювали з тими ж періодами 2015 – 2019 років.

Це зазвичай означає поліпшення якості повітря, хоча викиди знову збільшаться після скасування обмежень. Втім, ситуація складніша і не така однозначна.

"Навіть коли обсяг антропогенних викидів знизився, екстремальні погодні умови (зокрема, масштабні пожежі) вплинули на якість повітря", – заявила в ВМО.

Там також зазначили, оскільки антропогенні викиди в багатьох місцях скоротилися, відбулося збільшення рівня озону, який забезпечує важливий захист у стратосфері від ультрафіолетових променів.

Від забруднення повітря в світі щорічно помирає 7 мільйонів осіб

Таку цифру озвучили експерти ООН. Деякі фахівці кажуть, що це вбиває більше людей, ніж куріння, війни і СНІД. У країнах, де рівень забруднення перевищує стандарти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), люди втрачають у середньому 2,2 року свого життя.

Найвищий рівень забруднення повітря незмінно фіксується в Індії. Через це там живуть приблизно на 5,9 року менше очікуваної тривалості життя. А в деяких місцях – на 9 років, наприклад, в Делі і Калькуті. Ці цифри розраховані на основі Індексу якості повітря AQLI


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ВМО, якість повітря, пандемія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обмеження через COVID-19 покращили якість повітря в світі, – науковці
Сьогодні, 20:41
Погода у Луцьку та Волинській області на неділю, 5 вересня
Сьогодні, 20:00
Перевершив увесь світ: український плавець став найтитулованішим спортсменом на іграх в Токіо
Сьогодні, 19:24
У селі на Волині збудують новий храм УПЦ (МП)
Сьогодні, 18:38
У Польщі організовують акцію протесту через смерть українця у витверезнику
Сьогодні, 18:00
Схожі новини
Новий локдаун в Україні може бути у листопаді Новий локдаун в Україні може бути у листопаді
27 серпень, 18:16
На Волині перевірили якість повітря. РЕЗУЛЬТАТИ На Волині перевірили якість повітря. РЕЗУЛЬТАТИ
19 серпень, 10:04
Інфекціоналіст розповів, коли світ здолає пандемію
07 серпень, 19:02
У Рожищі перенесли святкування Дня міста У Рожищі перенесли святкування Дня міста
12 червень, 05:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обмеження через COVID-19 покращили якість повітря в світі, – науковці
Сьогодні, 20:41
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на неділю, 5 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Перевершив увесь світ: український плавець став найтитулованішим спортсменом на іграх в Токіо
Сьогодні, 19:24
 0
У селі на Волині збудують новий храм УПЦ (МП)
Сьогодні, 18:38
 0
У Польщі організовують акцію протесту через смерть українця у витверезнику
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8