Обмеження через COVID-19 покращили якість повітря в світі, – науковці





Про це повідомляє



Незапланований експеримент



Адже багато частин світу все ще не відповідають нормам якості повітря. Про це мовиться у новому звіті Всесвітньої метеорологічної організації ООН (ВМО). Там виявили, що обмеження через COVID-19 в 2020 році тимчасово покращили якість повітря, особливо в міських районах.



Але вони також стимулюють ріст деяких забруднювачів, які небезпечні для здоров'я. Вони також впливають на зміну клімату.



"COVID-19 виявився незапланованим експериментом за якістю повітря. Це призвело до тимчасових локальних покращень", – сказали науковці.



Разом з тим додали, що пандемія не замінює постійних і систематичних дій у боротьбі з основним чинником забруднення і зміни клімату і відтак, "захисту здоров'я як людей, так і планети". Забруднення повітря, особливо дрібними частинками, серйозно впливає на здоров'я людини і щорічно призводить до мільйонів смертей.



Про що мовиться у звіті





Звіт ВМО заснований на дослідженні поведінки основних забруднювачів повітря в десятках міст по всьому світу і навколо них. Аналіз показує, що концентраціях твердих частинок у повітрі знизилась до 40% під час повного локдауну. Вони порівнювали з тими ж періодами 2015 – 2019 років.



Це зазвичай означає поліпшення якості повітря, хоча викиди знову збільшаться після скасування обмежень. Втім, ситуація складніша і не така однозначна.



"Навіть коли обсяг антропогенних викидів знизився, екстремальні погодні умови (зокрема, масштабні пожежі) вплинули на якість повітря", – заявила в ВМО.



Там також зазначили, оскільки антропогенні викиди в багатьох місцях скоротилися, відбулося збільшення рівня озону, який забезпечує важливий захист у стратосфері від ультрафіолетових променів.



Від забруднення повітря в світі щорічно помирає 7 мільйонів осіб



Таку цифру озвучили експерти ООН. Деякі фахівці кажуть, що це вбиває більше людей, ніж куріння, війни і СНІД. У країнах, де рівень забруднення перевищує стандарти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), люди втрачають у середньому 2,2 року свого життя.



Найвищий рівень забруднення повітря незмінно фіксується в Індії. Через це там живуть приблизно на 5,9 року менше очікуваної тривалості життя. А в деяких місцях – на 9 років, наприклад, в Делі і Калькуті. Ці цифри розраховані на основі Індексу якості повітря AQLI





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Локдауни у зв'язку з пандемією COVID-19 і обмеження на поїздки привели до різкого, але короткострокового поліпшення якості повітря. Втім, зміни не можуть замінити довгострокові дії.Про це повідомляє "24 канал" з посиланням на дані World meteorological organization.Адже багато частин світу все ще не відповідають нормам якості повітря. Про це мовиться у новому звіті Всесвітньої метеорологічної організації ООН (ВМО). Там виявили, що обмеження через COVID-19 в 2020 році тимчасово покращили якість повітря, особливо в міських районах.Але вони також стимулюють ріст деяких забруднювачів, які небезпечні для здоров'я. Вони також впливають на зміну клімату."COVID-19 виявився незапланованим експериментом за якістю повітря. Це призвело до тимчасових локальних покращень", – сказали науковці.Разом з тим додали, що пандемія не замінює постійних і систематичних дій у боротьбі з основним чинником забруднення і зміни клімату і відтак, "захисту здоров'я як людей, так і планети". Забруднення повітря, особливо дрібними частинками, серйозно впливає на здоров'я людини і щорічно призводить до мільйонів смертей.Звіт ВМО заснований на дослідженні поведінки основних забруднювачів повітря в десятках міст по всьому світу і навколо них. Аналіз показує, що концентраціях твердих частинок у повітрі знизилась до 40% під час повного локдауну. Вони порівнювали з тими ж періодами 2015 – 2019 років.Це зазвичай означає поліпшення якості повітря, хоча викиди знову збільшаться після скасування обмежень. Втім, ситуація складніша і не така однозначна."Навіть коли обсяг антропогенних викидів знизився, екстремальні погодні умови (зокрема, масштабні пожежі) вплинули на якість повітря", – заявила в ВМО.Там також зазначили, оскільки антропогенні викиди в багатьох місцях скоротилися, відбулося збільшення рівня озону, який забезпечує важливий захист у стратосфері від ультрафіолетових променів.Таку цифру озвучили експерти ООН. Деякі фахівці кажуть, що це вбиває більше людей, ніж куріння, війни і СНІД. У країнах, де рівень забруднення перевищує стандарти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), люди втрачають у середньому 2,2 року свого життя.Найвищий рівень забруднення повітря незмінно фіксується в Індії. Через це там живуть приблизно на 5,9 року менше очікуваної тривалості життя. А в деяких місцях – на 9 років, наприклад, в Делі і Калькуті. Ці цифри розраховані на основі Індексу якості повітря AQLI

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