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Оперували 13 годин: в обласній лікарні у Луцьку рятували пацієнтку з рідкісною патологією. ВІДЕО

Оперували 13 годин: в обласній лікарні у Луцьку рятували пацієнтку з рідкісною патологією. ВІДЕО
13 годин поспіль тривала операція на серці лучанки. Це надскладне втручання днями зробили кардіохірурги Волинської обласної лікарні.

Про це журналістам ІА “Конкурент” розповів завідувач кардіохірургічного відділення Володимир Пецентій, який рятує серця волинян вже майже 20 років.

Він зазначив, що у пацієнтки виявили аневризм аорти. Це досить рідкісна патологія, при якій аорта розширюється, її стінки тоншають і в будь-який момент можуть просто лопнути.

На час операції серце пацієнтки повністю зупинили. Його функції відігравав апарата штучного кровообігу. Пошкоджену ділянку аорти замінили спеціальним судинним протезом.

Детальніше про те, як рятували лучанку - дивіться у сюжеті:


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Теги: складна операція, обласна лікарня, Луцьк
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