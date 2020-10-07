Оперували 13 годин: в обласній лікарні у Луцьку рятували пацієнтку з рідкісною патологією. ВІДЕО





Про це журналістам Володимир Пецентій, який рятує серця волинян вже майже 20 років.



Він зазначив, що у пацієнтки виявили аневризм аорти. Це досить рідкісна патологія, при якій аорта розширюється, її стінки тоншають і в будь-який момент можуть просто лопнути.



На час операції серце пацієнтки повністю зупинили. Його функції відігравав апарата штучного кровообігу. Пошкоджену ділянку аорти замінили спеціальним судинним протезом.



Детальніше про те, як рятували лучанку - дивіться у сюжеті:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 годин поспіль тривала операція на серці лучанки. Це надскладне втручання днями зробили кардіохірурги Волинської обласної лікарні.Про це журналістам ІА “Конкурент” розповів завідувач кардіохірургічного відділення, який рятує серця волинян вже майже 20 років.Він зазначив, що у пацієнтки виявили аневризм аорти. Це досить рідкісна патологія, при якій аорта розширюється, її стінки тоншають і в будь-який момент можуть просто лопнути.На час операції серце пацієнтки повністю зупинили. Його функції відігравав апарата штучного кровообігу. Пошкоджену ділянку аорти замінили спеціальним судинним протезом.Детальніше про те, як рятували лучанку - дивіться у сюжеті:

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