У Польщі організовують акцію протесту через смерть українця у витверезнику

молодого українця, який через жорстокі дії поліцейських помер у витверезнику.



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Протест буде мирним. Ініціатори запрошують приєднатися українців Вроцлава та інших небайдужих жителів міста.



Що відомо про акцію протесту



Акцію організовує спільнота "Всі свої Вроцлав" (Wsi swoi Wrocław). Активісти зберуться під Воєводською поліцейською дільницею на вулиці Podwale 31. Подія розпочнеться о 14:00.



"Мирний протест української громади разом з усіма мешканцями Вроцлава проти поліцейського насилля. Тортури та смерть Дмитра Никифоренка у витверезнику — це червона лінія, котру ми не мали перетнути. Хочемо справедливого розслідування, хочемо покарання винних, хочемо клятви, що подібне більше ніколи не трапиться у Вроцлаві, який є нашим домом", – зазначили організатори.



Про смерть українця в Польщі



25-річний Дмитро Нікіфоренко помер 30 липня. Але інцидент набув публічності 18 серпня. Більше подробиць про цей випадок Gazeta Wyborcza опублікувала 2 вересня.



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За даними газети, польські поліцейські забрали хлопця до витверезника з автобуса, у якому він заснув, коли повертався від друзів з вечірки. Водій автобуса викликав до пасажира медиків, які передали його поліцейським. Поліцейські застосовували фізичне насилля: били українця і використовували сльозогінний газ. Записи показують, що чоловіки сиділи на хлопцеві й через це затриманий не міг дихати. Правоохоронці не припинили знущатися з українця навіть тоді, коли той вже не чинив опір.



Коли побачили, що хлопець без свідомості, то викликали медиків. Працівник витверезника почав робити потерпілому масаж серця, а в кімнату принесли спеціальний інгалятор. Однак, хлопець помер.

Прокуратура почала розслідувати цю справу за статтею "Вбивство з необережності". Хоча попередній висновок експерта, передає Gazeta Wyborcza, показав, що смерть була насильницькою.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Акція під лозунгом "Стоп насиллю! Держава має охороняти, а не вбивати" відбудеться у Вроцлаві 12 вересня, у неділю. Активісти вимагатимуть покарання винних у смертіПро це інформує "24 канал" з посиланням на UAinKRAKOW.Протест буде мирним. Ініціатори запрошують приєднатися українців Вроцлава та інших небайдужих жителів міста.Акцію організовує спільнота "Всі свої Вроцлав" (Wsi swoi Wrocław). Активісти зберуться під Воєводською поліцейською дільницею на вулиці Podwale 31. Подія розпочнеться о 14:00."Мирний протест української громади разом з усіма мешканцями Вроцлава проти поліцейського насилля. Тортури та смерть Дмитра Никифоренка у витверезнику — це червона лінія, котру ми не мали перетнути. Хочемо справедливого розслідування, хочемо покарання винних, хочемо клятви, що подібне більше ніколи не трапиться у Вроцлаві, який є нашим домом", – зазначили організатори.25-річний Дмитро Нікіфоренко помер 30 липня. Але інцидент набув публічності 18 серпня. Більше подробиць про цей випадок Gazeta Wyborcza опублікувала 2 вересня.За даними газети, польські поліцейські забрали хлопця до витверезника з автобуса, у якому він заснув, коли повертався від друзів з вечірки. Водій автобуса викликав до пасажира медиків, які передали його поліцейським. Поліцейські застосовували фізичне насилля: били українця і використовували сльозогінний газ. Записи показують, що чоловіки сиділи на хлопцеві й через це затриманий не міг дихати. Правоохоронці не припинили знущатися з українця навіть тоді, коли той вже не чинив опір.Коли побачили, що хлопець без свідомості, то викликали медиків. Працівник витверезника почав робити потерпілому масаж серця, а в кімнату принесли спеціальний інгалятор. Однак, хлопець помер.Прокуратура почала розслідувати цю справу за статтею "Вбивство з необережності". Хоча попередній висновок експерта, передає Gazeta Wyborcza, показав, що смерть була насильницькою.

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