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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Україна – на порозі запровадження карантинних обмежень

Україна – на порозі запровадження карантинних обмежень
В Україні прискорилося зростання захворюваності на COVID-19. Зокрема, кількість нових випадків за тиждень зросла на чверть та два дні поспіль коефіцієнт виявлення випадків інфікування перевищив граничні для «зеленої» зони 4%.

Про це повідомляє Telegram-канал “Коронавірус-інфо”.

За слова керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE)Юрій Ганиченко, запровадження посилених карантинних обмежень ймовірне в першій половині вересня.

«Поточна ситуація залишається контрольованою, але навантаження на медичну систему зростає — кожне п’яте «ковідне» реанімаційне ліжко зайняте пацієнтами, на 14% зайняті ліжка «з киснем». Добова смертність також зросла і в середньому становить 38 осіб на добу (наполовину більше проти минулого тижня)», — зауважив Юрій Ганиченко.

Щодо ситуації у світі, то Європа продовжила утримувати максимальні значення захворюваності. На найвищому рівні поточної хвилі стабілізується Північна Америка.

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Теги: МОЗ, карантин, Україна
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