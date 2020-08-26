Україна – на порозі запровадження карантинних обмежень

В Україні прискорилося зростання захворюваності на COVID-19. Зокрема, кількість нових випадків за тиждень зросла на чверть та два дні поспіль коефіцієнт виявлення випадків інфікування перевищив граничні для «зеленої» зони 4%.Про це повідомляє Telegram-канал “Коронавірус-інфо”.За слова керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE), запровадження посилених карантинних обмежень ймовірне в першій половині вересня.«Поточна ситуація залишається контрольованою, але навантаження на медичну систему зростає — кожне п’яте «ковідне» реанімаційне ліжко зайняте пацієнтами, на 14% зайняті ліжка «з киснем». Добова смертність також зросла і в середньому становить 38 осіб на добу (наполовину більше проти минулого тижня)», — зауважив Юрій Ганиченко.Щодо ситуації у світі, то Європа продовжила утримувати максимальні значення захворюваності. На найвищому рівні поточної хвилі стабілізується Північна Америка.