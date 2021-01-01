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Волинська веслувальниця завоювала «срібло» на Паралімпійських іграх в Токіо

Волинська веслувальниця завоювала «срібло» на Паралімпійських іграх в Токіо
Останній змагальний день Паралімпіади – 2020 у Токіо ознаменувався для Волині здобуттям срібної нагороди. Волинська веслувальниця Марина Мажула виграла срібло у веслуванні на байдарках в заїзді на 200 метрів (клас KL1).

Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

За результатами заїзду першою стала Едіна Мюллер (Німеччина) - 53.958 с (паралімпійський рекорд), другу сходинку посіла Марина Мажула (Україна) - 54.805 с (+0.847 с), бронзова призерка - Катерина Воллерман (Чилі) - 55.921 с (+1.963 с).

Зазначимо, що наразі в активі України 96 медалей: 24 золотих, 46 срібних і 26 бронзових. З цим результатом наша збірна займає п'яту сходинку в медальному заліку.

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Теги: Паралімпіада, 2021, волинянка, срібло
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